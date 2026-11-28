Ciudad Victoria, Tamaulipas.–Noviembre 28 de 2026.- Con el propósito de que todas y todos los estudiantes tengan acceso a las herramientas tecnológicas para su desarrollo educativo, a principios del próximo año las más de 6 mil escuelas en el estado de educación básica estarán conectadas a internet, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Expresó que hasta este momento todas las escuelas que se ubican en el medio rural cuentan con servicio de internet a través de la red satelital de la empresa Starlink, y que solo faltan alrededor de 700 planteles que se encuentran en las áreas urbanas, es decir, el 16 por ciento del total.

“Se espera que ya en enero, es una indicación del gobernador Américo Villarreal, al 100 por ciento estén conectadas las escuelas con internet y bueno, pues creo que ese es el camino mejor”, enfatizó.

Reconoció que existe un déficit en cuanto a los equipos de cómputo en los centros educativos, por lo que la SET adquirirá tres mil tabletas que estarán bajo resguardo del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), las cuales se rotarán en las escuelas a través de las 27 sedes que tiene este centro en el estado.

En cuanto a la decisión de prohibir el uso de celulares en las escuelas, señaló que ha sido un éxito y que es una medida bien recibida por las y los mexicanos. Esta acción es parte de un movimiento mundial que busca centrar la atención de las niñas y los niños para que recuperen la capacidad lectora y de razonamiento, sin desechar las habilidades digitales.

Puntualizó que, en ese sentido, la SET cuenta con una plataforma educativa en línea que se usa para tres cosas específicas: desarrollar las habilidades matemáticas, es decir, el razonamiento lógico operativo; desarrollar habilidades lectoras y realizar operaciones matemáticas.

Reiteró el compromiso que el Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene con el sector educativo y que, a través de la Secretaría de Educación, impulsa una educación de calidad, inclusiva y humanista en beneficio de todas y todos los estudiantes tamaulipecos.