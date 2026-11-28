-Con Royal Christmas Circus, el Gobierno del Estado de Tamaulipas celebrará las fiestas decembrinas, como un regalo escénico a la población, con la presencia de más de 20 artistas sobre el escenario de la concha acústica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2026.- La compañía mexicana de circo contemporáneo “Circo Dragón”, se presentará el próximo martes 8 de diciembre a las 19:00 horas en el escenario de la concha acústica de la Unidad Deportiva Siglo XXI, en una presentación gratuita en el marco de las celebraciones navideñas promovidas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Es a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), que la presentación multidisciplinaria contempla reunir a las familias de Ciudad Victoria en un solo lugar.

“El gobernador se ha comprometido a dar seguimiento a las acciones emprendidas, tanto en infraestructura como en los procesos de desarrollo social y cultural a los que siempre está atento, por eso nos ha encomendado que la concha acústica siga como sede de grandes espectáculos que reúnan a las familias, y qué mejor que en esta temporada navideña”, mencionó el director general del ITCA, Héctor Romero – Lecanda.

Dijo también que “Royal Christmas Circus” es un espectáculo que reúne varias disciplinas como teatro, danza, música y artes circenses, a través de la compañía mexicana Circo Dragón, la cual promete ser una experiencia artística y visual navideña de primera calidad.

“Desde la acrobacia, el clown y la fusión de artes como el teatro y la danza, la compañía está respaldada por una amplia trayectoria internacional y será un gusto que pueda presentarse en Ciudad Victoria para público de todas las edades, sobre todo en el espacio público, en un sitio que está pensado para el encuentro directo con las familias”, acotó Romero – Lecanda.

Ambientado en el Polo Norte, el espectáculo introduce a un mundo mágico liderado por el Rey y la Reina del Hielo, quienes presentan un concierto al estilo “Las Vegas” donde las canciones navideñas clásicas cobran vida gracias a talentosos cantantes y acróbatas.

Desde el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes se extiende una invitación a la población en general para acudir el próximo martes 8 de diciembre a la concha acústica, con la sugerencia de llegar anticipadamente para tomar los lugares en el espacio y disfrutar del espectáculo.