-Tamaulipas impone Récord Guinness por mayor número de personas portando la emblemática prenda

Tula, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2026.- El nombre de la ciudad más antigua de Tamaulipas, Tula Pueblo Mágico, quedó inscrito en los registros de la historia al imponer el récord mundial Guinness con el mayor número de personas vistiendo la emblemática Cuera Tamaulipeca, en un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien también rindió homenaje a la familia Reyna, la tercera generación dedicada a la elaboración de la vestimenta que da identidad a nuestro estado.

En el marco de la celebración del 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, el gobernador aseguró que este logro se suma a todas las buenas noticias que recibe Tamaulipas en este nuevo impulso.

Recordó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se logró la oportunidad de realizar en Tampico el encuentro que reúne en un mismo espacio toda la cultura, las tradiciones, la gastronomía y la riqueza de los 177 Pueblos Mágicos.

“Es un gusto estar hoy aquí con ustedes y también retomar en este momento algo que dijo la propia licenciada Josefina Rodríguez, que Tamaulipas es la gran joya escondida del turismo mexicano; hagamos valer esa frase y apliquémonos en un día tan significativo como hoy, en que Tamaulipas ha sido sede de este 25º Encuentro de los Pueblos Mágicos”, dijo.

Al entregar un reconocimiento a productores certificados en la confección de la Cuera Tamaulipeca, encabezados por don Antonio Reyna Hernández, el gobernador hizo un llamado a preservar una herencia que ha pasado a través de generaciones, dando identidad y orgullo a nuestro estado.

Durante el evento en la plaza de Tula y luego de recorrer las calles de esta ciudad de 409 años de fundada, el gobernador y el alcalde René Lara Cisneros también entregaron reconocimientos a los artesanos Porfirio Reyna Colunga, Evaristo Reyna Garza, Ángel Mendoza Reyna, Silverio Rodríguez Astello y Víctor Fernando Hernández Montoya.

Previamente, al pie del monumento a la Cuera Tamaulipeca, en lo más alto de la escalinata en el popular barrio El Jicote, Américo Villarreal recibió el certificado que acredita el récord mundial de más personas vistiendo la Cuera Tamaulipeca, de manos de Ingrid Rodríguez, enlace de Guinness World Records.

“Después de haber compartido las evidencias con las autoridades de Guinness World Records, el adjudicador oficial Alfredo Arista ha indicado que el mínimo de personas para participar en este récord era de 250 personas y hoy se ha constatado la participación de 447 personas. Para mí es un honor anunciarles que han establecido un nuevo récord mundial por el mayor número de personas vistiendo chamarra de cuera”, expresó Ingrid Rodríguez.

Por su parte, el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros, aseguró que la Cuera Tamaulipeca no es solamente una prenda, sino que es historia, tradición y es el trabajo de las manos artesanas y legado de generaciones que han mantenido viva nuestra identidad.

“Queremos que el nombre de Tula llegue a todos los rincones de México, a todos los rincones del mundo y que se conozca nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gente y, sobre todo, una de nuestras expresiones artesanales más representativas, que es la Cuera Tamaulipeca”, mencionó.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo del Estado, destacó que, a iniciativa del gobernador Américo Villarreal, se logró la protección de la indicación geográfica de la Cuera Tamaulipeca, como un esfuerzo institucional orientado a proteger su autenticidad, reconocer su origen y generar mejores oportunidades para las familias que se dedican a su elaboración.

“Estas acciones responden a la visión humanista de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien nos ha encomendado impulsar un turismo que reconozca el valor de nuestras raíces, dignifique el trabajo de nuestra gente y que genere bienestar en las comunidades”, indicó.

Durante su estancia en esta ciudad, el gobernador estuvo acompañado por Carlos Alberto Presenda Jiménez, coordinador de Destinos del Sur, en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México.