Sectur invita a vivir la magia de México en un día en Tamaulipas

-Un viaje gratuito por 177 destinos turísticos de ensueño en la Expo Tampico ¡No faltes

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 27 de 2026.- En un solo día y en un solo lugar, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios convierte a la Expo Tampico en un México completo, 177 destinos turísticos abren sus puertas al mismo tiempo, listos para ser recorridos sin necesidad de abordar un avión, coche o camión.

Este día, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, cortaron el listón que dio paso oficial a esta gran fiesta de colores, sabores y tradiciones.

Realizaron acompañados de senadores, diputados e integrantes de ASETUR un viaje desde el desierto de Baja California hasta las selvas de Quintana Roo, pasando por las costas de Tamaulipas, las montañas de San Luis Potosí, los volcanes de Michoacán, las playas de Guerrero, los valles de Puebla y la riqueza ancestral de Oaxaca, cada estado despliega su identidad en stands llenos de vida, como Tamaulipas

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas apostó por la sustentabilidad: todos los módulos están fabricados con material 100 % de cartón reciclado, una decisión que habla de respeto por el planeta sin renunciar a la belleza.

En cada rincón se siente el pulso de México, las manos expertas de artesanas y artesanos ofrecen piezas de madera tallada, chaquiras que brillan como estrellas, bordados de colores intensos, botellas de mezcal que guardan el alma de la tierra, dulces tradicionales y metates de piedra volcánica.

El aire se llena del aroma de la comida regional y del sonido de las danzas: el son jarocho con sus jaranas alegres, la redova norteña que hace vibrar el piso, y una sucesión de trajes típicos que parecen pintados con todos los tonos del arcoíris.

Trípticos, folletos y revistas invitan a seguir el viaje más allá de la Expo, pero mientras tanto, aquí se puede tocar, escuchar, oler y sentir la magia de un país entero, si México está de moda, Tamaulipas seguro te enamora.