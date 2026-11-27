Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por vector y proteger la salud de la población, el equipo de Promoción de la Salud del Centro de Salud de Soto la Marina llevó a cabo la entrega gratuita de abate a las familias que acuden a recibir atención médica a esta unidad.

La jornada fue encabezada por el Lic. Norberto Santana Rodríguez, coordinador del área de Promoción de la Salud, quien informó que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de prevención para evitar la proliferación de criaderos de mosquitos, frenar el desarrollo de larvas y reducir el riesgo de contagios de dengue y paludismo en el municipio.

El funcionario del sector salud destacó la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de los patios y depósitos de agua en los hogares, señalando que la aplicación del larvicida es una medida clave para mantener los espacios libres del mosco transmisor.

Asimismo, Santana Rodríguez adelantó que esta campaña preventiva se extenderá próximamente a diversas instituciones educativas de Soto la Marina, donde se realizará la entrega de abate y acciones de orientación para fortalecer la cultura de la prevención entre la comunidad escolar.