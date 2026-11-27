-Se reunió Secretaria de Gobernación, Fiscal General de Justicia, gobernador y titulares de dependencias con 63 colectivos de búsqueda de San Luis, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 27 de 2026.- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, refrendó el compromiso del Gobierno de México para escuchar, atender y acompañar a las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya en materia de búsqueda.

“Hemos visto el trabajo del Gobierno de Tamaulipas, de la Fiscalía, del Gobierno del Estado, y quiero agradecer no solamente la anfitrionía para llevar a cabo y el trato que siempre nos profesa el gobernador, sino felicitarlo por su trabajo en materia de búsqueda. Muchas gracias, gobernador, y sígale por ese camino”, expresó.

Al término de una reunión que se prolongó más de siete horas en el Polideportivo de esta capital, con la participación de representantes de 63 colectivos de los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, la secretaria de Gobernación dio la bienvenida a los planteamientos, propuestas, peticiones e incluso a los reclamos durante este espacio de diálogo abierto.

“Conscientes estamos de que es un tema que nos implica a todos los estados y por ello nuestra presidenta nos ha instruido a atender el tema de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas como una prioridad nacional”, indicó.

“No, no se trata de un favor. Tenemos claro que es nuestra obligación y también nuestra convicción”, dijo.

Al agradecer la realización en Tamaulipas de este encuentro regional, el gobernador aseguró que todos los colectivos y familias están presentes en las decisiones de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que organiza y dirige a esta gran organización de búsqueda que se tiene ahora para aliviar esta condición.

“Todos somos uno y tenemos que seguir juntos gobierno y una sociedad comprometida y participativa para resolver nuestros problemas porque todos somos uno y que podamos seguir trabajando con esperanza y yo les digo que trabajar con esperanza es hacer y sentir que trabajamos con mucho ánimo porque lo que hacemos tiene sentido”, mencionó.

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, también reconoció el acompañamiento del gobernador Américo Villarreal durante toda esta jornada, así como las acciones que se realizan en Tamaulipas, como el Centro de Identificación Humana que se pondrá en marcha el próximo año y el reconocimiento que hicieron los colectivos al trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Hoy estuvo el gobernador todo el día con nosotros, con ustedes, escuchando, y eso es parte de la coordinación que nunca como antes se está dando para que realmente logremos tener los resultados que ustedes están esperando”, mencionó.

Ernestina Godoy ratificó el compromiso de la Fiscalía General de la República en que habrá mejores investigaciones y el tema de forensia, que es una deuda que se tiene, dijo, así como terminar todo lo que se está trabajando para que el Banco Nacional de Datos Forenses realmente tenga la información que permita cruzar datos entre todos los estados y trabajar también para que todas las fiscalías tengan mejor infraestructura, el personal capacitado y el personal adecuado.

Durante la reunión, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, explicó las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda y los resultados obtenidos el último año, destacando la revisión del Registro Nacional por expertos internacionales y nacionales, la importancia de la carpeta de investigación en todos los casos de desaparición de personas para garantizar la investigación, sanción a los responsables y combatir la impunidad.

También detalló las acciones realizadas por la Guardia Nacional y SSPC para bajar las páginas y publicaciones que tienen como objetivo captar con falsas ofertas de trabajo y engaños a mujeres y hombres jóvenes.

Esta reunión regional fue la última del año y con la que se cierra el primer recorrido por todo el territorio nacional anunciado por la presidenta de México para escuchar, atender e informar a las buscadoras y sus familias.