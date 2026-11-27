Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Noviembre 27 de 2026.- Con el compromiso de seguir impulsando el respeto a los derechos humanos y la participación plena de las personas con discapacidad, el secretario ejecutivo de SIPRODDIS Tamaulipas, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, anunció la realización de la Cuarta Edición de la Jornada de Inclusión Masiva, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo 3 de diciembre.

El funcionario destacó que esta jornada representa la continuidad del trabajo institucional para visibilizar a las personas con discapacidad, generar conciencia sobre sus derechos y avanzar hacia una sociedad más incluyente, igualitaria y participativa.

Informó que las actividades iniciarán el 30 de noviembre con “Todos Somos Parte”, semana de actividades por la inclusión y el respeto, que contempla la entrega de trípticos en la Escuela Victoria; el 1 de diciembre se realizará la exposición inclusiva “La historia en la otra perspectiva”, en el Museo Regional de Historia Tamaulipas; y el 2 de diciembre tendrá lugar “Imparable el Arte de Romper Barreras”, con entrega de reconocimientos en el Auditorio del Centro Cultural Tamaulipas.

El programa continuará el 3 de diciembre con “Arte que incluye, talento que transforma”, en la explanada del Congreso del Estado, donde se entregarán y expondrán murales, además de ofrecerse manualidades elaboradas por alumnos de los Centros de Atención Múltiple (CAM); el 4 de diciembre se llevará a cabo la posada “Destellos de Esperanza Navideña”, en la Casa Hogar San Antonio; y el 6 de diciembre se realizará el Mercado Inclusivo, con exposición, venta de productos y muestra gastronómica en el patinadero de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”

Arellano Rodríguez recordó que estas acciones se desarrollan en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y tienen como fundamento la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional del que México forma parte desde 2007.

Finalmente, reiteró que SIPRODDIS Tamaulipas mantiene el impulso de acciones para promover, difundir, gestionar y contribuir a la restitución de los derechos de las personas con discapacidad, al señalar que la inclusión es una tarea permanente que requiere la participación de toda la sociedad para garantizar que todas las personas sean reconocidas, escuchadas y ejerzan plenamente sus derechos.

El programa continuará el 3 de diciembre con “Arte que incluye, talento que transforma” en la explanada del Congreso del Estado, donde se entregarán y expondrán murales, además de ofrecerse manualidades elaboradas por alumnos de los Centros de Atención Múltiple (CAM); el 4 de diciembre se llevará a cabo la posada “Destellos de Esperanza Navideña”, en la Casa Hogar San Antonio; y el 6 de diciembre se realizará el Mercado Inclusivo, con exposición, venta de productos y muestra gastronómica en el patinadero de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”

Arellano Rodríguez recordó que estas acciones se desarrollan en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y tienen como fundamento la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional del que México forma parte desde 2007.

Finalmente, reiteró que SIPRODDIS Tamaulipas mantiene el impulso de acciones para promover, difundir, gestionar y contribuir a la restitución de los derechos de las personas con discapacidad, al señalar que la inclusión es una tarea permanente que requiere la participación de toda la sociedad para garantizar que todas las personas sean reconocidas, escuchadas y ejerzan plenamente sus derechos.