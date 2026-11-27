Promueve el CBTA 271 la cero tolerancia a la violencia contra la mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 271 llevó a cabo una jornada de concientización que incluyó una plática de sensibilización y la elaboración de carteles informativos.

Durante la actividad, las y los estudiantes reflexionaron sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencias y plasmaron su compromiso con el buen trato dentro de las aulas, fortaleciendo una cultura de respeto e igualdad en el plantel.

Al respecto, la Directora del CBTA 271, Lic. San Juanita Yarely Walle Banda, reconoció la decidida participación del alumnado y del personal por integrarse como agentes de cambio en estas dinámicas preventivas, enfocadas en proteger los derechos y la integridad de mujeres, adolescentes y niñas.

“Porque la violencia contra las mujeres ni se justifica, ni se invisibiliza, ni se normaliza; en nuestra escuela promovemos la cero tolerancia”, afirmó la directiva.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes y la construcción de entornos escolares seguros y libres de violencia.