Alimentación, Desarrollo Comunitario y Grupos Prioritarios, fueron los temas principales de esta reunión que contó con la asistencia de los 32 sistemas DIF estatales.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.-Noviembre 27 de 2026.- Con la finalidad de apoyar el fortalecimiento de las acciones de asistencia social y fortalecer el intercambio de experiencias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal, participó en el XXVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario 2026.

Durante este encuentro, se compartieron conocimientos y se reconocieron los avances y la labor que realizan los Sistemas Estatales DIF en sus entidades, identificando retos y fortaleciendo las estrategias que contribuyen al bienestar de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención a quienes más lo necesitan.

En la mesa de diálogo “Intercambio de saberes: Mecanismos efectivos para la entrega de apoyos” participó como ponente Mariela Benavides Espronceda, Directora de Atención a Población Prioritaria, mientras que en otra mesa de diálogo titulada “Experiencias exitosas en la operación anual de los Programas Alimentarios, procesos administrativos” participaron Francisca González Castillo, Directora de Programas Alimentarios y Mayela Sámano Pérez, Directora de Administración y Finanzas del DIF Tamaulipas.

Además de esas áreas, asistieron también las Direcciones de Desarrollo Comunitario y Planeación, quienes, junto a sus compañeros, tuvieron la oportunidad de convivir e intercambiar ideas sobre los principales programas asistenciales de esta institución.

A través de diferentes ponencias, se dieron a conocer algunos resultados estratégicos, como son el fortalecimiento de Centros DIF Pilares, cocinas y comedores, elaboración de menús y canastas y talleres prácticos para la orientación alimentaria, además de talleres de metodologías participativas y diagnósticos en territorio.

Con estos ejercicios de aprendizaje y participación, los Mensajeros de Paz fortalecen su labor humanista permitiendo avanzar hacia una asistencia social más profesionalizada, cercana, incluyente y comprometida con el desarrollo integral de las personas y las comunidades de mayor marginación.