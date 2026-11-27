Habrá descuentos de hasta el 100% en recargos del impuesto predial a contribuyentes Soto la Marina

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer las finanzas municipales, el Cabildo de Soto la Marina aprobó por unanimidad una campaña de descuentos en los recargos del impuesto predial, a propuesta de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez.

Durante la sesión de Cabildo, síndicos y regidores avalaron este programa de estímulos fiscales dirigido a los contribuyentes que presentan adeudos, brindándoles facilidades para que puedan regularizar su situación patrimonial bajo el siguiente esquema de condonación en recargos:

100% de descuento durante diciembre de 2026.

50% de descuento en enero de 2027.

25% de descuento en febrero de 2027.

Con esta medida, la administración municipal busca incentivar la cultura de pago apoyando el bolsillo de las familias marinenses, recordando que la recaudación de estos impuestos se traduce directamente en más obras, mejores servicios públicos y apoyos sociales para el desarrollo del municipio.