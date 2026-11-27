Fortalecen Gobierno de México y Tamaulipas coordinación con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la región norest

— La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y el gobernador Américo Villarreal Anaya sostienen un encuentro con colectivos de búsqueda

— El Gobierno de Tamaulipas agradece la realización de esta reunión y refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades federales y las familias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Noviembre 27 de 2026.-La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, participan en una reunión de trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y las acciones de búsqueda

Esta Reunión Regional de la Zona Noreste del País, en la que participan madres buscadoras, familiares y colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y de Tamaulipas es un espacio de diálogo directo entre las autoridades federales y estatales y los colectivos, para escuchar los planteamientos de las familias y atender sus necesidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

“Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional. Y por ello nos ha instruido a mantener una atención cercana y permanente con las familias, los colectivos y autoridades de todos los niveles de gobierno” , señaló la secretaria Rosa Icela Rodríguez al momento de la apertura de esta reunión.

Mientras que la fiscal General de la República Ernestina Godoy, reiteró la disposición para “continuar participando en estos espacios de diálogo, escuchar sus voces y recuperar sus experiencias es indispensable para identificar áreas de oportunidad, fortalecer la coordinación interinstitucional y, sobre todo, impulsar mejoras en nuestros procesos de trabajo”.

Por su parte el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la disposición de abrir este diálogo directo, franco, para atender de frente y con responsabilidad ” en un tema tan complejo al que debemos mostrar toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad, pero sobre todo debemos demostrar eficacia y resultados”.

Indicó que se ha mantenido un diálogo con familiares de personas desaparecidas o no localizadas, tanto de manera individual como a través de los colectivos, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a través de las comisiones estatales, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno.

“Participamos de este esfuerzo. Mantenemos también coordinación con autoridades municipales y federales, hemos ampliado la capacidad operativa y de atención a las familias de personas desaparecidas o no localizadas”

El Gobierno de Tamaulipas agradece la realización de esta reunión y reconoce la disposición de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República para sumar esfuerzos y fortalecer el trabajo conjunto en esta región del país.

Asimismo, la administración que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso de mantener un diálogo permanente con los colectivos y las familias, bajo una política humanista, de respeto a los derechos humanos y de atención sensible a sus demandas.

La coordinación entre las instituciones y la participación de las familias son fundamentales para avanzar en las tareas de búsqueda y contribuir a garantizar el derecho a la verdad y a la justicia.