Por: Fernando Infante Hernández

Pues por fin parece que las altas temperaturas al fin nos están dejando descansar y es que al menos la presente semana hemos estado casi todos estos días con menos de 23 grados…No se que sea, pero cuando el termómetro baja los decibeles de la gente también disminuyen…Como que con bajas temperaturas hasta el carácter y la desesperación de las personas también se estabiliza…La verdad es que se espera un invierno 2026-2027 con menos calor que el que hemos pasado en estos últimos años…Entrando en materia la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ dio el banderazo para el inicio de una aula para el COBAT del Ejido La Piedra en días pasados y de igual manera entregó una bomba para el suministro de agua de esa misma comunidad de la zona sur de Soto la Marina…Del Ejido La Piedra han surgido grandes e inolvidables lideres como GUMARO BARRIENTOS quien fuera alcalde de nuestro municipio así como diputado local cuando nuestra cabecera de distrito estaba en San Fernando…También es justo recordar a otro gran líder de esa comunidad como lo fue Don JOSE BARRIENTOS GARZA de quien podemos también decir que en su casa siempre había comido para los demás y que fuera un gestor de importantes obras en aquellos años…En tiempos más recientes PANCHO OLGUIN también logró desarrollar importante trayectoria política como líder municipal de la CNC bajo el amparo local del entonces alcalde ARTEMIO ARELLANO CONDE, quien lo presentó con el entonces todo poderoso HOMAR ZAMORANO quien lo pudo encumbrar a un buen nivel, en la política estatal…Igual de cierto es que la alcaldesa GLYNNIS asistió al concurso de escoltas que por parte de la zona 17 de telesecundarias a cargo del Prof. JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO se llevó a cabo el pasado miércoles en el gimnasio de nuestra cabecera municipal y en donde el plantel de Tampiquito se llevó de manera merecida el primer lugar y con ello se ganó el derecho de representar a esta zona en la próxima etapa…En otro orden de ideas muchas felicidades para mi compadre RAMON GOMEZ LEAL pues está por cumplir sus 36 años como profesional de la Odontología…De estos 36 años, son 34 los que tiene trabajando en nuestra comunidad de Soto la Marina…Más los que faltan, primero DIOS…Entonces aunque nació en Ciudad Victoria el compadre RAMÓN ya es tan marsoteño, como el que más…Pues el dirigente de la CNC local ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ sigue sumando más elementos a la organización campesina a su cargo y para ello es que a media semana se entregaron nombramientos a cuadros que se vienen a sumar a las acciones que se realizan por parte de la organización a su cargo…Estuvo presente el dirigente estatal del tricolor BRUNO DÍAZ en la entrega de los nombramientos…No pasa la CNC por el mejor de los momentos y es que para empezar, recursos no hay los suficientes como para desarrollar acciones a granel a favor de la gente del campo como si era el caso en anteriores y pasados como gloriosos años en los que gobernaba el PRI…Pero esto de la poca inversión o escasos recursos para el campo no es privativo del tricolor pues por parte del gobierno federal de MORENA la verdad es que tienen a los campesinos en el total abandono…Desde el gobierno de LÓPEZ los programas para el campo desaparecieron uno tras otro con el tonto pretexto de que había mucha corrupción…Se acabaron los programas para los campesinos pero el despilfarro y la corrupción galopante en los gobiernos de la mal llamada Cuarta Transformación se incrementaron a porcentajes nunca antes vistos…Es decir con MORENA en el gobierno federal todo cambió, para que todo siga igual…Ni los nombres de los corruptos pudo cambiar MORENA pues en los cargos y puestos de gobierno siguen estando los mismos ex priistas y ex panistas solamente que ahora como Morenistas ya fueron santificados con todo y que sigan siendo los mismos voraces del presupuesto de toda su vida…Platiqué en días pasados con el primo MARIO BARRIENTOS creador del Grupo Norteño LOS HERMANOS BARRIENTOS del Ejido la Piedra…Ya no existe la organización como tal pero MARIO sigue trabajando bastante y me comentó que gracias a DIOS tiene bastante chamba para esta temporada de fin de año…Hablando de gente que trabaja me comenta el Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Soto la Marina GUADALUPE CONDE VÁZQUEZ que en la dependencia a su cargo se está cerrando el presente año con importantes descuentos en diversos impuestos y derechos, así que tenemos que aprovechar como contribuyentes que en la Secretaria de Finanzas de Tamaulipas se están poniendo a modo en esta recta final del 2026…Por otra parte por los rumbos del Partido Acción Nacional no detienen su andar en cuanto al trabajo interno para lo que se viene y muestra de ello es que el Consejo Estatal de este partido aprobó la posibilidad de suscribir convenio de asociación electoral con otros partidos políticos en las próximas elecciones, de acuerdo a lo que me comentó el dirigente en Soto la Marina AUDELIO URBINA CONDE…La asamblea, me comenta AUDELIO, estuvo presidida por la presidenta GLORIA GARZA y el Secretario General CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…El ex comisariado del Ejido Soto la Marina RODRIGO MANZANO ALCOCER destaca la importancia del inicio de la tan anhelada obra de la techumbre de la plaza del Poblado Tampiquito…Por ello es que como residente de esta comunidad le agradece y reconoce tan extraordinaria acción a la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ pues la techumbre se le había solicitado a no pocos ex presidentes municipales siendo ahora precisamente cuando se está construyendo…Muchas felicidades para el Prof. ANDRÉS MEDELLIN MANZANO quien se hizo merecedor al tercer lugar en la modalidad de canto durante la celebración que en la capital del país se llevó a cabo en días pasados con motivo del 103 aniversario de la fundación de las Misiones Culturales Rurales…En tan importante celebración estuvieron presentes funcionarios de primera línea como el secretario de educación MARIO DELGADO y el dirigente del sindicato nacional de los trabajadores de la educación ALFONSO CEPEDA SALAS entre otros…Con la maravillosa interpretación de la icónica canción Guadalajara, Guadalajara se llevó un muy honroso tercer lugar…Cabe puntualizar que el Prof. ANDRÉS MEDELLIN MANZANO se desempeña desde hace años como Director de la Misión Cultural Rural No. IIF que por ahora trabaja con las familias del Poblado La Pesca…El gran amigo del que escribe JULIO CÉSAR BARRIENTOS CISNEROS tomó protesta en fechas recientes como Presidente de la sociedad de ex alumnos de la Facultad de Agronomía de la UAT Campus Tampico…Felicidades paisano y es que es nativo del Ejido San José de las Rusias…En temas políticos para compartirles que JORGE LUIS GUAJARDO lleva a cabo trabajo en territorio marsoteño en cuanto tiene que ver con la promoción de MORENA y los logros de los gobiernos de este partido ante la gente…No es mucho el tiempo que falta para la decisión respecto al tema interno de las candidaturas a las presidencias municipales en Tamaulipas y en ese sentido en Soto la Marina el buen JORGE sigue en lo suyo como es la promoción en general del partido guinda sin meterse en la vida política y muchos menos en la vida personal de sus compañeros que aspiran a lo mismo que él como es el boleto morenista para la alcaldía marsoteña…Pude saber que algunos peces gordos de la grilla local se han sumado a su proyecto, pero cuyos nombres en su momento se pudieran estar dando a conocer…Todo a su tiempo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…