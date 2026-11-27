Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 27 de 2026.- Con el arranque del Operativo Especial de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos 2026, que dio el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, y a pocos días de dar inicio el periodo vacacional, la Secretaría de Salud dispone de 104 elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que apoyan en esta estrategia de seguridad.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, al señalar que, como cada año, se coordina este operativo para garantizar la atención de las y los connacionales, así como las personas que lleguen a presentar una situación de emergencia en los distintos puntos carreteros de la entidad.

Para este operativo, en el que el CRUM se ha destacado de manera significativa en la atención prehospitalaria en la administración del doctor Américo Villarreal Anaya, se dispone de las bases municipales y las tres bases del CRUM (norte, centro y sur del estado) con 104 personas, 20 unidades tipo ambulancia y 2 unidades ligeras de intervención rápida, así como la aeronave de ala rotatoria y ala fija que, a través de los servicios aéreos del estado, se ponen a disposición de la población para los casos críticos y en los que así se requiera.

“En este trabajo coordinado con protección civil, las bases municipales y el servicio aéreo del estado, se da respuesta inmediata en las principales carreteras y rutas del estado como: Victoria-Matamoros, Victoria-Monterrey, Victoria-Zaragoza, Zaragoza-González, hacia Mante, Palmillas y hacia esos municipios en los que se muestra mayor afluencia de visitantes”, dijo Guerrero Morales.

Cabe mencionar que el CRUM es la instancia técnico-médico-administrativo que, regula las urgencias y emergencias extrahospitalarias durante los 365 días del año, para otorgar atención médica a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad fuera del hospital, ya sea por causa clínica, o traumática.

Para solicitar este tipo de servicios, los cuales se encuentran intercomunicados con el C-5, es a través del 911. Y dentro de los protocolos de atención que se llevan a cabo al recibir una llamada de emergencia, se debe dejar en claro que se trata de una urgencia médica, en la cual se tomarán datos básicos como: ubicación, cuántas personas están involucradas y si puede informar el tipo de atención que están presentando.

Al ser transferido al CRUM, serán atendidos por un médico debidamente capacitado para tomar datos específicos y rápidos del caso, para posteriormente solicitar los recursos como una ambulancia básica o ambulancia de cuidados críticos, o incluso la ambulancia aérea, así como gestionar el hospital en donde serán atendidos.