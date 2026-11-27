Altamira, Tamaulipas.– Noviembre 27 de 2026.- Brindar una educación superior de calidad, pertinente, vinculada con los sectores productivos de la zona y que contribuya al desarrollo de la región es el compromiso esencial que la Universidad Politécnica de Altamira (UPALT) tiene con la educación en Tamaulipas.

En el marco del vigésimo aniversario de su fundación, la universidad efectuó una ceremonia cívica de honores a la bandera, en donde se recordó que, tras dos décadas de historia, se ha convertido en una institución de educación superior referente en la zona sur del estado, formando a cientos de mujeres y hombres como profesionistas de éxito.

José Alanís Mendo, rector de la universidad, recalcó la importancia de esta celebración y el compromiso de continuar fortaleciendo una institución que ha sido parte fundamental de la formación de profesionistas especializados en las vocaciones económicas de la región.

Refrendó el compromiso que tiene la UPALT de brindar una educación superior de calidad, en donde la ciencia, la tecnología y la innovación sean pilares de su crecimiento, así como de fortalecer la vinculación con los sectores económicos para formar a profesionistas que contribuyan al desarrollo de Altamira y de Tamaulipas.

Agradeció de manera especial al gobernador Américo Villarreal Anaya por el compromiso que tiene con la educación superior, en especial por el apoyo que le ha brindado a la universidad, lo que se ve reflejado en el crecimiento y desarrollo que ha tenido la institución en los últimos años.

Por su parte, Mara Grassiel Acosta González, rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira y representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, felicitó a la comunidad universitaria por esta conmemoración y les exhortó a continuar siendo parte fundamental en la preparación de las y los profesionistas que el estado necesita.

También se contó con la presencia de Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira, quien felicitó a las y los universitarios y destacó el compromiso de la comunidad académica en la formación de las nuevas generaciones que impulsan el desarrollo y la transformación del municipio.