Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 27 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la preparación académica y el intercambio de estrategias en materia de prevención y actuación policial, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo la clausura del Congreso de Seguridad Pública “Coordinación, Inteligencia y Desafíos”, celebrado en el marco del 12.° aniversario de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

Durante el cierre de la ceremonia encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el titular de la dependencia mencionó que el encuentro contempló 12 conferencias magistrales, 13 paneles y una mesa redonda en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y destacó que “la seguridad y la inteligencia solo cobran pleno sentido en una democracia sólida, donde el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la rendición de cuentas son el eje de toda acción institucional”, reconociendo además la labor del rector de la USJT, doctor Jorge Lumbreras Castro, así como de las y los ponentes participantes.

Mediante el impulso permanente a la investigación científica, la profesionalización y el fortalecimiento de las capacidades operativas, la SSPT refrenda su compromiso de traducir el conocimiento en mejores políticas públicas y garantizar la tranquilidad de la sociedad tamaulipeca.