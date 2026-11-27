Con el propósito de impulsar la continuidad académica y brindar herramientas para una mejor elección profesional, alumnos de sexto semestre del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) Plantel 16, asistieron a la Expo-Tec 2026, celebrada en las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Victoria.

Durante la jornada, los estudiantes estuvieron acompañados por la directora del plantel, la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, quien respaldó esta actividad de vinculación educativa.

Como parte del recorrido, los jóvenes participaron en visitas guiadas y presenciaron diversas exposiciones de proyectos desarrollados por la comunidad tecnológica, lo que les permitió conocer de primera mano la oferta académica de la institución y resolver dudas sobre las distintas carreras profesionales.

Con estas acciones, el COBAT 16 busca facilitar la transición de sus estudiantes hacia la educación superior, acercándolos al entorno de educación superior antes de concluir su bachillerato.