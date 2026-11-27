Durango, Durango.- Noviembre 27 de 2026.- Con la representación de Tamaulipas, la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, participa en los trabajos de la LXXVII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación (CPCE-F).

Este encuentro nacional reúne a las personas titulares de los órganos estatales de control y a autoridades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal, con el propósito de intercambiar mejores prácticas, alinear estrategias en materia de combate a la corrupción y fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana en todo el país, comentó la titular de esta dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo.

Durante el desarrollo de la asamblea plenaria, Tamaulipas, forma parte de las mesas de trabajo y ponencias magistrales enfocadas en modernizar el control interno y la auditoría pública, atrayendo a la mesa temas como: Implementación de la IA en una organización de auditoría, Los compromisos internacionales de México en materia anticorrupción y por parte de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se abordarán temas como Inteligencia Artificial, Datos y Tecnología en Anticorrupción e Integridad en el Gobierno.

Durante este evento también se realiza la ceremonia de premiación del XXI Concurso Nacional de “Transparencia en Corto” 2026 y la XVIII Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2026, además se presentarán los informes de actividades de las distintas regiones del país, incluida la Región Noreste a la que pertenece Tamaulipas y el proceso de elección de la persona titular de la Coordinación Nacional de la CPCE-F para el ejercicio 2027.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya para fomentar la integridad en el servicio público y fortalecer la confianza en las instituciones, como lo establece el objetivo 16 de la Agenda 2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2023 – 2028.