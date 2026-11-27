– Destaca la Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, la importancia de integrar los proyectos portuarios, carreteros, ferroviarios e industriales para consolidar a Tamaulipas como plataforma logística de México

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- 26 de noviembre 2026. – La integración de la infraestructura logística e industrial de Tamaulipas es fundamental para fortalecer la competitividad del estado, atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en sus siete regiones, destacó la Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, durante su participación en el panel “Conectar Tamaulipas: Puentes Internacionales y Puertos Estratégicos”.

La titular de Economía explicó que, si bien la ubicación geográfica representa una de las principales ventajas competitivas del estado, actualmente los inversionistas demandan condiciones adicionales, como infraestructura logística e industrial, disponibilidad de capital humano, proveeduría local, incentivos y conectividad para realizar sus operaciones de manera eficiente.

En este sentido, destacó los tres polos estratégicos que impulsa Tamaulipas: Puerto del Norte Matamoros, Tamaulipas Puerto Interior y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Altamira, proyectos que forman parte de la política industrial orientada a la atracción de nuevas inversiones y la expansión de empresas establecidas en la entidad.

Flores Garza resaltó los avances de Tamaulipas Puerto Interior, proyecto que contempla cinco etapas de desarrollo con una planeación a 20 años, que cuenta con los proyectos ejecutivos de su primera etapa y con el interés de empresas para establecer sus operaciones en este complejo industrial y logístico de la región centro del estado.

Asimismo, destacó la coordinación entre el gobierno, la iniciativa privada y las instituciones educativas a través de los clústeres Automotriz y Eléctrico-Electrónico, con sede en Matamoros y Reynosa, respectivamente, como mecanismos para identificar las necesidades de la industria y fortalecer las capacidades productivas de Tamaulipas.

En el panel participaron también Pedro Cepeda Anaya, Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas; Gustavo Guzmán Fernández, Director General de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, y Omar Celis Lizárraga, Director Noreste de Uni-Trade Group, quienes abordaron la importancia de la modernización de los cruces internacionales, la integración de corredores multimodales y los esquemas de inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura.

Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas impulsa una política de desarrollo económico que articula la infraestructura estratégica con las vocaciones productivas de sus regiones, para generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y prosperidad compartida.