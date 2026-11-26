Matamoros, Tamaulipas.-Noviembre 26 de 2026.- Con el propósito de responder a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar las oportunidades de inserción laboral de sus estudiantes, la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) contará con nuevos programas educativos a partir de enero de 2027, indicó su rectora, Diana Masso Quintana.

Informó que la nueva oferta educativa surge de la identificación de las necesidades de Matamoros y su entorno regional, donde la evolución de la industria demanda profesionistas con conocimientos especializados, habilidades prácticas y capacidad para responder a los retos de un mercado laboral cada vez más competitivo.

Señaló que los dos nuevos programas con los que contará la universidad son el de Técnico Superior Universitario (TSU) en Mantenimiento de Maquinaria Pesada y la Maestría en Dirección Logística y Cadena de Suministro Sostenible, opciones que buscan contribuir a la formación de talento en áreas estratégicas para la actividad industrial, la infraestructura y la competitividad de la región.

Reiteró que la incorporación de estos programas refleja el compromiso de la universidad de mantenerse cercana a su entorno, escuchar las necesidades de las empresas y transformar esa información en alternativas educativas para que las y los jóvenes encuentren mayores posibilidades de integrarse a las filas productivas.

“Con esta visión, la UT Matamoros busca que sus egresados cuenten con una preparación pertinente, vinculada con las demandas reales de la industria y con mejores herramientas para construir una trayectoria profesional”, añadió.

Aseguró que el incremento de los programas educativos por parte de la universidad se suma al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, con el fortalecimiento de la educación superior, la especialización del conocimiento y, por ende, la generación de mejores oportunidades para las nuevas generaciones de profesionistas.

Refrendó el compromiso de la Universidad Tecnológica de Matamoros de continuar evolucionando para responder a los desafíos locales, convencida de que una oferta educativa de calidad y alineada con las necesidades productivas de la región representa una inversión en el futuro de sus estudiantes y en el crecimiento de’ Matamoros