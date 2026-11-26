“Cuando la vida cambió de ritmo”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Noviembre 26 de 2026.- Generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre la importancia de reconocer, respetar y defender los derechos de las mujeres, particularmente de quienes viven con alguna discapacidad, fue el propósito de la conferencia “Cuando la vida cambió de ritmo”, organizada por SIPRODDIS Tamaulipas y dirigida a estudiantes de los CBTis 119 y 24 de esta capital, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió Juan Ricardo Botello Cisneros, secretario particular de la Coordinación General de la Oficina del Secretario General de Gobierno, quien dirigió un mensaje a las y los estudiantes en el que hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, el amor y la igualdad, dejando atrás cualquier conducta que normalice la violencia contra las mujeres.

Durante su intervención, Botello Cisneros señaló que ser hombre implica tener la capacidad de respetar, cuidar y proteger, no ejercer violencia ni imponer la fuerza. También compartió una reflexión sobre cómo los celos, las agresiones y las conductas de control pueden comenzar a normalizarse desde las primeras relaciones de pareja, por lo que exhortó a las y los jóvenes a identificar estas señales y no justificar ningún tipo de maltrato.

Asimismo, destacó que las decisiones que se toman en la juventud pueden marcar el futuro de las personas, por lo que invitó a valorar la vida, actuar con responsabilidad y contribuir a que ninguna mujer vuelva a ser víctima de violencia. A nombre del secretario general de Gobierno, transmitió un saludo a la comunidad estudiantil y reconoció la importancia de estos espacios de diálogo y aprendizaje.

En el encuentro también estuvieron presentes Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, en representación del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, así como Ramón Ignacio Guerra Salas, director del CBTis 24.

Al cierre de la jornada, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, secretario ejecutivo de SIPRODDIS Tamaulipas, destacó la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones para contribuir a la reconstrucción del tejido social, fomentar una cultura de respeto y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas.

La conferencia permitió generar un espacio de sensibilización y reflexión sobre las distintas formas de violencia, las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad y la necesidad de construir entornos accesibles, seguros e incluyentes, donde todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.