Jiménez, Tamaulipas.- Noviembre 26 de 2026.- Con el propósito de acercar los programas, apoyos y servicios institucionales a las mujeres del sector rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas participó en las “Caravanas para las Mujeres en la Propiedad Social”, realizadas en el municipio de Jiménez.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, quien encabezó la participación del equipo de la dependencia en esta jornada de atención y vinculación con las mujeres del campo.

Siguiendo la encomienda del secretario de mantener una política de cercanía y atención directa en territorio, personal de la Secretaría instaló módulos informativos para dar a conocer los diferentes programas, apoyos y beneficios que opera la dependencia, así como orientar a las asistentes sobre los mecanismos para acceder a ellos.

Entre las actividades desarrolladas destacó la donación de árboles forestales nativos, producidos en el vivero estatal seleccionados por su adaptación a las condiciones ecológicas de la región, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de las acciones de reforestación.

Asimismo, se contó con un espacio de exhibición y venta de productos con valor agregado, elaborados por pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Tamaulipas, brindando una oportunidad para promover el talento, la capacidad productiva y el emprendimiento de las familias tamaulipecas.

Recalcó que, con estas acciones, la Secretaría, en coordinación con la presidenta municipal de Jiménez, Corina Esther Garza Arreola, refrenda su compromiso de mantener una atención cercana a las mujeres rurales, impulsar el desarrollo de sus comunidades, fortalecer las actividades productivas y generar mayores oportunidades para las familias del campo.

La dependencia agradeció la participación de las mujeres asistentes y reiteró que continuará trabajando en territorio para acercar los programas y servicios institucionales, en concordancia con la visión de desarrollo y bienestar para el campo tamaulipeco.