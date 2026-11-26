La UAT acerca servicios de la Feria de la Salud a su comunidad universitaria

Ciudad Victoria, Tam.- 26 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del autocuidado y promover entornos laborales y educativos saludables, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, realizó la Feria de la Salud en el lobby del edificio de Rectoría.

La jornada, impulsada bajo la visión humanista del rector Dámaso Anaya Alvarado, ofreció atención gratuita para el bienestar físico y emocional del personal universitario.

Al poner en marcha las actividades, en representación del rector, la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez, agradeció el respaldo de la dependencia estatal y destacó que el bienestar integral es fundamental para el desempeño personal y laboral de la comunidad universitaria.

Por parte de la Secretaría de Salud participaron Blanca Idalia García Sánchez, directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia, en representación de Diana Fernanda Arzate Arenchavala, directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, e Iván Alejandro Ramírez Moncada, director del Distrito para el Bienestar Victoria. Asimismo, por parte de la UAT asistió el director de Comunicación e Identidad Institucional, José Torres Alexanderson.

Entre los servicios brindados destacaron la medición de presión arterial y niveles de glucosa, somatometría y evaluación de riesgo cardiovascular, además, se aplicaron vacunas de temporada invernal contra influenza, neumococo y COVID-19; así como pruebas rápidas que incluyen, entre otros servicios, la detección de hepatitis B.

También se instalaron módulos de orientación preventiva en salud mental, prevención de accidentes, métodos anticonceptivos, prevención y detección oportuna de cáncer en la mujer y prevención de la violencia de género.

Con estas acciones interinstitucionales, la UAT reafirma su compromiso con la salud pública, la prevención y la calidad de vida de su comunidad.