ITCA anuncia mejoras en la Casa del Arte en Ciudad Victoria, por su 64 aniversario

-Realizarán trabajos en el recinto dedicado a la enseñanza artística; desde remodelación de infraestructura como actualización en sus programas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 26 de 2026.- Con una presentación especial en el teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, la Casa del Arte de Ciudad Victoria celebró sus 64 años de dedicarse a la enseñanza artística, por lo que realizaron una función especial, con un espectáculo artístico donde las y los estudiantes demostraron parte de lo aprendido en el recinto.

“Estamos muy agradecidos de poder presentar ’64 años de arte, sueños y tradiciones’, espectáculo que reúne el talento de nuestros alumnos, pero también el gran trabajo de nuestros maestros”, dijo Valeria Reyna, directora del espacio artístico.

Entre presentaciones de danza, teatro, música y artes plásticas, el Centro Cultural Tamaulipas lució lleno para conmemorar la fecha; se anticipó que en camino a su aniversario número 65, se planean mejoras para el recinto histórico, gracias al impulso del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Héctor Romero-Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), mencionó durante el evento que las mejoras no serán solamente en los trabajos de remodelación que ya se realizan en la Casa del Arte, sino que abarcan también una reestructuración en contenidos.

“También seguiremos trabajando en una reestructuración de contenidos, de programas, de certificaciones y capacitación, porque queremos que la formación artística que se brinda en la Casa del Arte sea cada vez de mejor calidad. Es un compromiso que tenemos con todas las y los tamaulipecos, gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya”, indicó Romero-Lecanda.

Este noviembre iniciaron las remodelaciones del recinto en su primera etapa, que incluyen reparaciones estructurales, pintura, mantenimiento general e impermeabilización, además de equipamiento nuevo de luminaria tanto al interior como al exterior del recinto.

Las gestiones por parte del ITCA, a través de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, tienen por objetivo dignificar el valor histórico y cultural del recinto y que la comunidad victorense pueda disfrutar de un espacio con las mejores condiciones.

“Queremos que esta Casa del Arte sea el ejemplo de todas las casas de cultura del estado y por qué no, que sea también referente a nivel nacional”, expresó el titular del ITCA.

Actualmente, el espacio recibe alrededor de 600 alumnos en sus diferentes talleres y mantiene sus inscripciones abiertas.

La comunidad de alumnos, docentes y padres de familia que acuden a la Casa del Arte celebró que el recinto esté recibiendo la atención debida, como una de las apuestas del Gobierno de Tamaulipas en temática cultural, para regresar la vocación a los espacios como sitios incluyentes, vivos y abiertos para todas y todos los tamaulipecos.