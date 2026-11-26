Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Noviembre 26 de 2026.- En el Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, la meta para el sector educativo es brindar una educación humanista y de calidad para todas y todos los estudiantes, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Lo anterior lo expresó durante la última ceremonia de entrega de nombramientos de este año para el sector educativo, en la que 124 personas, entre secretarias, intendentes y prefectos, se incorporaron al sistema educativo de la entidad.

“Es una meta cumplida, porque nosotros lo que hemos prometido en el gobierno humanista del Dr. Américo Villarreal, es que en cada escuela haya un pupitre, un salón, un maestro y un personal que dé educación de calidad a las niñas y a los niños tamaulipecos y vamos caminando en pos de esa meta”, afirmó.

Indicó que la mayor parte de los nuevos trabajadores se incorporará de inmediato a sus responsabilidades laborales. “Sobre todo en la zona de la frontera, hay mucha demanda de estos recursos humanos y muchos de ellos, que reciben hoy su nombramiento y ya podrán cubrir esas vacantes que tantos nos han pedido y que el gobernador Américo Villarreal nos ha pedido tanto que atendamos”, añadió.

Recordó que, en lo que va de la administración estatal, se han otorgado más de 4 mil nombramientos definitivos, entre docentes frente a grupo, personal de apoyo a la educación, personal administrativo y de intendencia, además de cambios y vacantes por jubilaciones, lo que refleja el compromiso del sector educativo de garantizar que las y los estudiantes tengan una educación de calidad.

Valdez García refirió que otro punto que refleja ese compromiso es la inversión que tanto el Gobierno Federal, con el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), como el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), han destinado a la infraestructura educativa, beneficiando a las más de 6 mil escuelas que existen en el estado.