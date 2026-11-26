Por: Raúl Terrazas Barraza

Arnulfo, sabia virtud de conocer el tiempo

Al final de cuentas, las presiones de los grupos antagónicos al profesor Arnulfo Rodríguez Treviño en la Sección 30 del SNTE fracasaron.

Ya con el espíritu de la temporada de fin de año y con la mente de los profesores agrupados en el Sindicato enfocada en la conclusión de la primera parte del ciclo escolar, la realidad es muy concreta: el proceso eleccionario de esa organización no se dará.

Sin necesidad de apuntar quiénes ganaron y quiénes perdieron, porque no se trata de eso, queda claro que el profesor Rodríguez Treviño, de manera sencilla, logró mantener el control de los tiempos políticos internos, en tanto que el exdirigente Enrique Meléndez Pérez tuvo que quedarse con la rabieta.

A partir de la semana que viene, quienes quieren quedarse con la silla de la Sección 30, Ulises Ruiz Pérez, Mariano Lara Salazar, Abelardo Ibarra Villanueva y Naif José Hamscho Ibarra, además de Meléndez, tendrán que seguir pavoneándose en las redes sociales con sus pachangas de cumpleaños, piñatas, cenas y la promesa a quienes asisten a sus eventos de que son los iluminados.

En repetidas ocasiones, el profesor Rodríguez Treviño manifestó que la emisión de la tan deseada convocatoria no dependía de él y que se trata de un asunto cuya atribución corresponde al Comité Nacional que dirige el profesor Alfonso Cepeda Salas.

Ahora bien, las bases sindicales, o mejor dicho, las delegaciones que existen en todos los centros de trabajo educativos de la entidad, deberían darse un tiempo para el análisis y hacer un corte, aunque sea mental, de la forma en que se movieron los suspirantes, para determinar cuál de todos les echó más mentiras, no vaya a sucederles lo mismo que al pastorcito y el lobo: tanto gritó sin razón que, cuando el peligro fue real, nadie acudió a ayudarlo.

Nunca dejó de circular la versión de que los de la Sección 30 jugaron mucho a que el tiempo de la convocatoria se alargara, algo que el grupo del dirigente hizo bien para quedarse una temporada más en los cargos que tienen.

Aunque con una ventaja adicional: su condición de equipo cercano al profesor Arnulfo los coloca con posibilidades de formar parte de las planillas para las candidaturas a las alcaldías o bien como prospectos a una diputación local o federal por la vía plurinominal, que incluso podría recaer en el propio dirigente.

Como planteamiento práctico, puede decirse que la permanencia de la actual dirigencia refleja estabilidad sindical y respeto a los procedimientos internos; también evidencia que los grupos opositores aún carecen de la fuerza suficiente para modificar el rumbo político de la Sección 30.

Ahora sí que, sabia virtud de conocer el tiempo la de Rodríguez Treviño, porque seguirá en Ciudad Victoria, en el sitio donde le gusta hospedarse y en sesiones de trabajo con altos directivos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y del propio Gobierno del Estado, sobre todo con el doctor Américo Villarreal Anaya.

Los otros

Tras poco más de dos meses de vigencia de la convocatoria, no existen manifestaciones de intención de ciudadanas ni ciudadanos para participar por la vía independiente en la elección de ayuntamientos y diputaciones locales que organiza el Instituto Electoral de Tamaulipas.

De acuerdo con la información del presidente del Consejo General del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charre, el plazo para la manifestación concluye el primer día de diciembre, ya muy cercano, y posteriormente contarán con la primera semana para revisar la documentación y dar a conocer si las intenciones son aceptadas.

Esta opción constitucional que, junto con la reelección por un periodo en alcaldías y legislaturas, fue una de las más peleadas por las minorías que no querían saber nada de los partidos políticos, parece haberse agotado. Al parecer, bastaron cerca de dos sexenios para que perdiera atractivo y ya nadie quiera utilizar esa vía para acceder a cargos de elección popular. Incluso, también el asunto de la reelección podría pasar a mejor vida en muy poco tiempo.

Mientras tanto, el IETAM continúa con la divulgación de la opción de las y los independientes a través de todos los medios de comunicación habidos y por haber, aunque la realidad no puede dejar de observarse: nadie quiere ser candidata o candidato independiente, porque cuesta esfuerzo, dinero y tiempo, además de requerir una alta popularidad para que la ciudadanía los tome en cuenta. Baste mencionar casos como los de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en Nuevo León, o, cuando menos, Héctor de la Torre Valenzuela, de Llera.

El gobernador Américo Villarreal Anaya dijo ante los líderes de la industria de la construcción que en Tamaulipas se construye y se desarrollan numerosos proyectos de infraestructura que contribuyen al crecimiento nacional. Lo señaló al inaugurar el Congreso Nacional de Infraestructura 2026, en el cual pidió la participación de todos para contribuir al bienestar y desarrollo de las y los tamaulipecos.

Los líderes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jaled y Pablo Eduardo Haro, entregaron dos cheques para el Gobierno del Estado y para el Sistema DIF Tamaulipas, como parte del convenio de colaboración “10 al Millar”, recursos que serán destinados a proyectos de desarrollo social.

Méndez Jaled reconoció el trabajo realizado por el gobernador Villarreal Anaya a favor de la infraestructura, así como su disposición para acompañar este encuentro, abrir espacios de diálogo y fortalecer la colaboración con la industria de la construcción.