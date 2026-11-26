Por: Raúl Terrazas Barraza

Seguridad y elecciones

El hecho de que la estrategia de seguridad pública del Gobierno de la República, y en especial el alcance que tiene el trabajo realizado en entidades como Tamaulipas, donde el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, está todos los días al pendiente de la evolución de los indicadores en la materia, da pie a un considerable nivel de confianza entre las personas que aspiran a ser candidatas y candidatos, al considerar que no enfrentarán complicaciones en el desarrollo de sus precampañas y campañas.

A nivel nacional, entidades del sur y occidente del país presentan todavía limitaciones e incluso generan preocupaciones personales entre quienes buscan una candidatura; situación que en la región noreste ni siquiera forma parte de las principales inquietudes. Además, queda claro que los ciudadanos cuidan y respaldan a quienes, desde la política, desean servirles.

Los datos positivos derivados del análisis realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten a los grupos políticos trabajar en libertad para conquistar el respaldo ciudadano que les otorgue una nominación y, al mismo tiempo, elaborar planes de mediano plazo para acudir ante la población a solicitar su voto y ganar en las urnas el primer domingo de junio del año venidero.

La respuesta oportuna de las fuerzas de seguridad a los planteamientos que se presentan en las Mesas de Paz es un elemento fundamental para que la estrategia implementada en Tamaulipas arroje buenos resultados. De manera que, frente a eventos de riesgo, se llevan a cabo de inmediato despliegues de vigilancia y apoyo para proteger a la población.

A diferencia de otras entidades del país, en esta tierra gobernada por el doctor Villarreal Anaya, quienes participan en la política, sean mujeres u hombres, solo deben pensar en sus agendas para sostener reuniones informativas, en el caso de los regeneracionistas, o para divulgar planes, acciones y compromisos desde los partidos de oposición.

En la actualidad, en el país las complicaciones sociales y de seguridad ya no operan como un freno generalizado para que hombres y mujeres busquen cargos de elección popular; por tanto, dejaron de ser un obstáculo suficiente para inhibir las aspiraciones políticas.

Muchos actores siguen considerando que el acceso al poder, la vocación de servicio, la trayectoria partidista o las oportunidades de carrera política compensan los riesgos existentes. Asimismo, la creciente participación de aspirantes deja ver que, con los indicadores positivos que tiene la seguridad pública en Tamaulipas y en todo el noreste, la confianza ha desplazado a las limitaciones que algunos políticos pudieran tener para acudir a las urnas.

Desde la óptica de las autoridades electorales, el INE a nivel nacional y el IETAM en el estado, las condiciones en las que se ha desarrollado el proceso electoral permiten inferir que las precampañas, campañas, la elección y el conteo de votos se darán en un esquema de seguridad adecuado y que la paz que el titular del Poder Ejecutivo cultiva todos los días prevalecerá hasta la conclusión del proceso electoral.

Los otros

Por cierto, en Reynosa se dio el banderazo del Operativo Especial de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos 2026 y, allá, el gobernador Villarreal Anaya señaló que la frontera de Tamaulipas es la puerta de México, pero también una entidad en la que, de forma coordinada, quienes intervienen en el apoyo a los paisanos que vienen de Estados Unidos a pasar el fin de año con sus familias encuentran a un pueblo y a unas autoridades que los reciben con los brazos abiertos.

Datos de 2025 indican que cerca de 150 mil connacionales eligieron ingresar por Tamaulipas para acudir a sus estados de origen durante la temporada invernal y se estima que esa cantidad será rebasada este año, porque los viajeros conocen la capacidad de coordinación y respuesta que las y los servidores públicos les brindan en las carreteras.

El operativo de apoyo a los mexicanos que vienen de Estados Unidos comenzó este miércoles y estará activo hasta el ocho de enero del año entrante, periodo durante el cual se reforzarán las acciones de acompañamiento, atención y seguridad para cubrir integralmente la temporada decembrina y el retorno de nuestros connacionales.

Como casi siempre sucede, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, no estuvo en el evento y fue representado por el secretario del Ayuntamiento. Quienes sí asistieron fueron la diputada de Reynosa, Magaly Deándar Robinson; su compañero legislador, Humberto Prieto Herrera; el secretario de Seguridad, Carlos Pancardo Escudero; y funcionarios del Instituto Nacional de Migración.