Fortalece Tamaulipas la red de aliados con transportistas para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 26 de 2026.-Con la participación de instituciones, dependencias y sectores de la sociedad, el Gobierno de Tamaulipas continúa ampliando las acciones de protección de niñas, niños y adolescentes, mediante estrategias de colaboración que permiten fortalecer la prevención, la atención y el respeto a sus derechos.

En este contexto, se llevó a cabo una jornada de capacitación de la Red de Aliados por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con el propósito de brindar herramientas y conocimientos a quienes, desde sus respectivos ámbitos de competencia, pueden contribuir a identificar situaciones de riesgo y proteger a este sector de la población.

Durante la actividad, el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, y la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos y dar continuidad al trabajo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante una política humanista que coloca el bienestar y la protección de la niñez y la adolescencia como una prioridad.

En su intervención, Armando Núñez Montelongo destacó que la participación de los operadores del transporte público en esta red de aliados permite ampliar los mecanismos de protección y fortalecer su capacidad para actuar oportunamente ante posibles situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Ivette Salazar Márquez resaltó la importancia de involucrar a distintos sectores de la sociedad en esta tarea, generando conciencia sobre la responsabilidad compartida de construir espacios seguros y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia.

Como parte de esta jornada, Ivette Salazar Márquez recibió la donación de carritos electrónicos destinados a las niñas y los niños. La entrega estuvo a cargo de Rodolfo Favio González Valera, jefe del Departamento de Capacitación, quien hizo llegar este detalle en representación de la Subsecretaría de Transporte Público.

En la capacitación participaron representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Servicio de Emergencias 911, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

También asistieron 32 operadores de las modalidades de Ruta y Sitio de Ciudad Victoria, quienes recibieron capacitación sobre el papel de los aliados en la protección de los derechos de la niñez, las rutas de actuación, los mecanismos de coordinación interinstitucional y ejercicios prácticos.