Díaz Ordaz, Tamaulipas.-Noviembre 26 de 2026.- En una gira de trabajo por los municipios de Camargo y Díaz Ordaz, el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Bienestar Social llevó diversos apoyos del programa Atención Ciudadana a favor de las personas que presentan carencias en materia de vivienda, como parte de la política humanista desplegada en Tamaulipas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, llegó a Díaz Ordaz, donde fue recibida por la presidenta municipal Nataly García Díaz y las y los beneficiarios en las instalaciones del DIF municipal, expresó el saludo afectuoso del gobernador Américo Villarreal e hizo entrega de los recursos de mejoramiento de vivienda consistentes en diez paquetes de láminas con barrotes, clavos y polines y 10 letrinas con luz LED.

En su mensaje, Casas González mencionó que los apoyos entregados representan los objetivos claros de la política social para la transformación emprendida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que en Tamaulipas se hace extensiva a través del objetivo de servir al pueblo situando a las personas en el centro de cada programa y de cada respuesta otorgada.

Describió que a Tamaulipas llegan alrededor de 25 mil millones de pesos a través de las pensiones para adulto mayor, el de mujeres mayores de 60 años, de las becas de discapacidad y de jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, que se suman a los programas sociales estatales y de los gobiernos municipales, y remarcó que “a todos ustedes les digo que contamos con un gobernador humanista, atento, sensible, y si ustedes tienen más solicitudes que plantear, háganlo que estamos para servirles”, ofreció.

En ese municipio de la frontera tamaulipeca, Casas González supervisó los servicios del Comedor del Bienestar, donde son atendidos diariamente entre 28 y 30 comensales, así como personas en situación de calle que llegan a este sitio que forma parte del programa integral alimentario de la SEBIEN.

En este recorrido y entrega de recursos estuvieron presentes Horacio Seoane Yeme coordinador general de Delegaciones de la SEBIEN; José de Jesús Rodríguez, delegado regional de la SEBIEN; y Edgar Abraham Aguilar Ramírez, enlace DIF.

La jornada de trabajo se extendió al municipio de Camargo, reuniendo a autoridades y familias beneficiarias en la plaza principal del poblado San Francisco, donde la presidenta municipal Ernestina Perales Ortiz les dio la bienvenida y expresó un mensaje de agradecimiento a la respuesta concreta de las solicitudes planteadas y gestionadas en un ejercicio colaborativo.

En ese lugar se hizo entrega de 20 letrinas con lámpara LED del programa Atención Ciudadana para el Bienestar, las que son eficientes y de gran utilidad sanitaria en zonas rurales que no cuentan con servicios básicos.

A este evento acudieron Edith Paola Perales Ortiz, presidenta del Sistema DIF municipal, Horacio Seoane Yeme, coordinador general de Delegaciones de la Sebien, José de Jesús Rodríguez, delegado regional de la SEBIEN, Laura Edith González Benavidez, enlace DIF y Verónica Morales Chavira, representante de beneficiarios.