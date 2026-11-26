Por: Roberto Olvera Pérez

Coloca encuesta de Arias Consultores a Lalo Gattás a la cabeza de aspirantes de Morena a diputado federal

En la encuesta Lalo Gattás es la respuesta en Morena por el quinto distrito federal de Victoria. Así lo pone arriba la casa encuestadora “Arias Consultores” en su más reciente sondeo entre los aspirantes de este partido político a este cargo de elección popular, al obtener el 36.8 por ciento de respaldo, realizada el 17 de noviembre de 2026.

Y de acuerdo con los resultados Gattás Báez se posiciona en primer lugar entre los perfiles evaluados para la candidatura de Morena, superando por 10.3 puntos porcentuales a Gerardo Illoldi, quien obtuvo el 26.5 por ciento; seguido de Rómulo Pérez, con 15 por ciento, y Román Bock, con 9 por ciento.

La medición también revela que el presidente municipal encabeza la intención del voto en un escenario hipotético de elección para diputado federal, al alcanzar el 43.6 por ciento de las preferencias, por encima de contendientes de otros partidos políticos.

Los resultados colocan a Lalo Gattás al frente de los perfiles evaluados tanto en la preferencia interna de Morena como en el escenario de competencia electoral planteado por Arias Consultores, con una ventaja de 15.3 puntos porcentuales sobre su más cercana contendiente en intención del voto.

En materia de evaluación gubernamental, la encuesta también señala que el 46.4 por ciento de los victorenses consultados aprueba el desempeño de Eduardo Gattás al frente del Ayuntamiento de Victoria.

Arias Consultores informó que el estudio se realizó mediante 600 encuestas telefónicas efectivas, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/- 4 por ciento, durante el levantamiento efectuado el 17 de noviembre de 2026.

Por lo tanto, Gattás confía en el proceso interno de Morena rumbo a la diputación federal por Victoria. Los resultados de las encuestas para definir perfiles se darán a conocer en diciembre.

NOTAS CORTAS

1.- Hoy jueves se inaugura en Tampico, Tamaulipas, el 8o Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, programado del 26 al 29 de este mes y nuestro estado tendrá un stand turístico en el encuentro nacional, que reunirá a representaciones de las 32 entidades del país. AVA el más contento del evento por haberse escogido Tamaulipas como sede y seguramente dejará una derrama económica en la entidad para los prestadores de servicio.

2.- Destaca el alcalde tulteco Rene Lara Cisneros, el manejo responsable de las finanzas municipales y se dijo listo para participar en el 8o Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026. Y por supuesto a lado del gobernador Américo Villarreal Anaya, anfitrión de tan significativo evento de corte nacional.

Y por si fuera poco, este sábado 28 de noviembre también tiene evento en grande allá en Tula, pues nada más y nada menos que, Encuérate en Tula. Un desfile con las mejores prendas de este tipo único en todo México y la meta es alcanzar el Récord Guinness, al reunir a la mayor cantidad de personas portando la tradicional cuera o mañanita tamaulipeca. Así que no faltes.

3.- Más movimientos en la UAT. Personalmente el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, le tomó protesta como nuevo director de la Facultad de Medicina de Tampico, al Dr. Alberto Romo Caballero, para el periodo 2026–2030.

Durante el acto solemne, el rector hizo entrega de la constancia del Acta de Elección que lo acredita como tal, formalizando el inicio de una nueva etapa al frente de esta institución académica.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.