-Habrá en la entidad 17 módulos de atención, presencia en nueve puentes internacionales, dos aeropuertos y dos centrales de autobuses, y se distribuirán 62 mil ejemplares de las guías de atención

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de arranque al Operativo Especial de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos 2026 y aseguró que Tamaulipas es la frontera por excelencia y puerta de México, en donde se está preparados para que cada connacional encuentre un pueblo y un estado, con sus autoridades, que las y los recibe con los brazos abiertos.

Acompañado por Jonathan Ávalos Meléndez, subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del INM, el gobernador del Estado destacó que en 2025 más de 146 mil connacionales eligieron retornar a nuestro país, en la temporada invernal por Tamaulipas y la proyección para este año es que se rebase dicha cifra lo que demuestra, dijo, la capacidad de coordinación y respuesta de las y los servidores públicos que participan en esta tarea.

“Les damos de nuevo la más cordial bienvenida. Repito, es un orgullo que vuelvan a elegir Tamaulipas como ruta de retorno; en reciprocidad al esfuerzo que realizan trabajando fuera del país por llevar bienestar a sus familias, a sus comunidades y a México, y por mantener vivos los vínculos con nuestra tierra, nuestros puntos de entrada estarán a la altura, historia, identidad y el sentido de pertenencia que nos une”, expresó.

Desde las instalaciones del Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) en Reynosa, el mandatario tamaulipeco afirmó que por su ubicación geográfica y estratégica, Tamaulipas es la principal puerta de salida y retorno a México y para las y los tamaulipecos tener la posibilidad de recibir a las heroínas y héroes paisanos es un orgullo, pero sobre todo un compromiso para ofrecer las acciones de orientación, asistencia y atención humanitaria en su paso por nuestra tierra.

“Estamos preparados en el Operativo Invierno 2026 que da inicio hoy 25 de noviembre, y permanecerá vigente hasta el 8 de enero del 2027. Durante este periodo reforzaremos las acciones de acompañamiento, atención y seguridad para cubrir integralmente la temporada decembrina y el retorno de nuestros connacionales”, mencionó.

A nombre del Instituto Nacional de Migración, Jonathan Ávalos Meléndez, subcomisionado jurídico hizo un reconocimiento al gobernador Americo Villarreal Anaya por su respaldo a todo el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, a través de 40 dependencias para la atención, orientación y acompañamiento de nuestros connacionales en territorio mexicano.

Expuso que en Tamaulipas se contará con 17 módulos de atención, presencia en nueve puentes internacionales, dos aeropuertos y dos centrales de autobuses, así como 48 observadores de la sociedad civil y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de que se distribuirán 62 mil ejemplares de las guías de heroínas y héroes paisanos.

“La atención a nuestros connacionales no debe limitarse a facilitar el tránsito por territorio nacional, debe significar brindar certeza jurídica, acompañamiento y confianza, confianza que cuentan con instituciones que los respetan y están aquí para servirles. Queremos que el regreso sea seguro, que sus derechos sean respetados y que en cada etapa de su recorrido encuentren servidores públicos dispuestos a orientarlos, apoyarlos y protegerlos”, manifestó.>

En el evento también asistieron: Antonio Joaquín de León Villarreal, Secretario del Ayuntamiento de Reynosa; Víctor Manuel Salas Hernández, Comandante del Sector Naval de Matamoros; Juan Carlos Hernández García Comandante de Guarnición Militar de Matamoros; Cuauhtémoc Vargas Castañeda en representación del Consulado de México en McAllen, Texas, la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson; el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Carlos Arturo Pancardo Escudero, Secretario de Seguridad Pública y Víctor Hugo Hernández Hinojosa, encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas.