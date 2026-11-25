Supervisa Américo construcción de Estación Segura y avances del rescate de la Laguna La Escondida en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- Como parte de su gira de trabajo en el municipio de Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya supervisó la construcción de la Estación Segura en las instalaciones del Parque Estatal Laguna La Escondida y constató también el avance del Plan Maestro Integral para el rescate de esta Área Natural Protegida.

Luego de poner en marcha el Operativo de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos, el gobernador del estado hizo un amplio recorrido por la nueva Estación Segura, que registra un 45 por ciento de avance en su construcción y que contribuirá para fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en este emblemático espacio de esta ciudad fronteriza.

En este lugar, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó al gobernador que, una vez terminada toda la obra, se reforzará la presencia de personal de la Policía Montada, además de binomios canófilos y elementos de la Guardia Estatal en cuatrimotos, lo que garantizará la seguridad para todas las familias que acuden al parque.

El gobernador continuó su recorrido por todo el malecón de la laguna, en donde constató las labores de limpieza y rescate ambiental que se han realizado en diversos sectores del parque y dio indicaciones para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se lleven a cabo otras acciones a fin de complementar el rescate integral de esta reserva natural protegida.

“Hay voluntad política y económica de arreglar todo”, expuso el gobernador en su recorrido junto con el secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Joaquín de León Villarreal.

Indicó que, además de los trabajos de ordenamiento territorial y las obras de construcción y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, pluviales y sanitarias, también se remodelarán el área de sanitarios, el asta bandera, la rotonda y todo el sistema de iluminación del parque.