Reconocen a instituciones y asociaciones civiles por sus buenas prácticas en materia de no discriminación en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- El respeto a los derechos humanos se construye todos los días desde las instituciones, las familias y la participación de la sociedad, mediante acciones que garanticen la igualdad, la inclusión y la dignidad de todas las personas, expresó Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, al participar en la segunda edición de la convocatoria “Reconocimiento Estatal a Mejores Prácticas en Materia de No Discriminación”.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el funcionario asistió a este encuentro convocado por María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), donde se entregaron cinco reconocimientos a instituciones y asociaciones civiles por sus acciones en favor de una sociedad más incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

Durante su mensaje, Beas Gámez felicitó a la presidenta de la CODHET por su trabajo y compromiso en la defensa de los derechos humanos en Tamaulipas, así como por impulsar la coordinación con la Federación, el Estado y los ayuntamientos para avanzar en esta materia.

Señaló que, en concordancia con la política nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas mantiene el compromiso de trabajar de manera permanente en el respeto a los derechos de todas las personas, tanto de quienes habitan en la entidad como de quienes transitan por su territorio.

Destacó que la instrucción del Ejecutivo estatal es que las dependencias e instituciones gubernamentales mantengan una labor coordinada para consolidar un estado humanista, donde la protección de los derechos humanos sea una responsabilidad compartida y una práctica cotidiana.

El subsecretario subrayó que el reconocimiento a las buenas prácticas permite visibilizar el esfuerzo de los ayuntamientos, instituciones y asociaciones civiles que, desde sus respectivos ámbitos de actuación, contribuyen a generar condiciones de igualdad, respeto y no discriminación.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a las autoridades y organizaciones participantes, al señalar que la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos requiere la participación de todas y todos, así como el compromiso permanente de las instituciones para garantizar la dignidad y el bienestar de la población tamaulipeca.