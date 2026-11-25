Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- Con el propósito de fomentar una cultura de prevención y promover el cuidado de la salud, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) impartió a sus estudiantes la conferencia “¿Qué tan saludable es la vida que llevas?”, expuesta por especialistas en nutrición y ciencias de los alimentos.

Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, informó que las especialistas proporcionaron a las y los estudiantes herramientas y recomendaciones para identificar oportunidades de mejora en sus hábitos cotidianos y tomar decisiones más conscientes en beneficio de su salud.

Expresó que durante la conferencia se destacó la importancia de reflexionar sobre el estilo de vida que actualmente llevan los jóvenes, así como de comprender que nunca es tarde para comenzar a efectuar cambios que contribuyan a alcanzar un mayor bienestar integral.

Precisó que el objetivo de esta actividad fue sensibilizar a los universitarios sobre la importancia que tienen la alimentación, la hidratación y los hábitos cotidianos en la prevención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Refirió que también se hizo énfasis en la relevancia de incrementar el consumo de agua natural como parte de una adecuada hidratación, al señalar que este sencillo hábito puede contribuir al bienestar y ayudar a prevenir algunas molestias comunes, como los dolores de cabeza asociados a una hidratación insuficiente.

Luebbert Iberri agradeció a las especialistas en el ámbito de la salud por disertar en dicha conferencia y compartir con la comunidad estudiantil esos conocimientos con la idea de generar hábitos saludables entre la juventud.

Resaltó que, gracias al respaldo que la institución recibe de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, se promueve la realización de este tipo de conferencias como parte de la formación integral que recibe la comunidad universitaria.