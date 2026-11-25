Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- En el marco de las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, impulsadas por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó el taller “Que ninguna tenga que ser valiente para sobrevivir”, un espacio orientado a fortalecer el bienestar emocional, el autocuidado y la construcción de entornos seguros para las mujeres.

Bajo las instrucciones del subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Emanuel Reséndez Gómez, se impulsan actividades que contribuyen a la sensibilización, la inclusión y la prevención de las violencias desde una perspectiva integral, reconociendo la importancia de atender no solamente sus consecuencias sociales, sino también el impacto emocional y psicológico que generan en la vida de las mujeres.

La organización del encuentro estuvo a cargo de la Directora de Género e Inclusión Laboral, Cristina Mayela Lavín Sada, quien coordinó esta actividad desarrollada en el Polyforum de Ciudad Victoria, con la participación de 80 asistentes, en el marco del Día Naranja, fecha dedicada a visibilizar y promover la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Durante el taller, impartido por Carolina Almaraz, las participantes tuvieron la oportunidad de trabajar herramientas de meditación y mindfulness, enfocadas en la reconexión corporal, la autorregulación emocional y la sanación comunitaria, además de reflexionar sobre las consecuencias que la violencia de género puede generar en la salud física y mental.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de contribuir a una sociedad más igualitaria, donde las mujeres puedan desarrollarse en condiciones de seguridad, dignidad y bienestar, en concordancia con la política del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.