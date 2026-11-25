POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tamaulipas, 3er lugar nacional en feminicidios

Este miércoles 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y las calles de diferentes ciudades del país, entre ellas la capital tamaulipeca, se volcaron en marchas y actos de reclamo por justicia en memoria de sus víctimas, porque hay que decirlo, muchas siguen perdiendo la vida, o son víctimas de la violencia vicaria.

Tamaulipas figura entre las entidades con mayor concentración de feminicidios en el país, detrás de Sinaloa y el Estado de México.

Lo anterior la ubica en el tercer lugar nacional en feminicidios, este lugar lo obtiene al registrar 34 víctimas entre enero y septiembre de 2026, son números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta hace poco la entidad ocupaba el 5º lugar nacional, y Reynosa ha contribuido a un penoso crecimiento, al figurar entre los 3 municipios del estado con mayor incidencia de este delito.

La sociedad y el gobierno han fallado en el propósito de erradicar toda forma de violencia, un problema que no puede desaparecer por decreto. Es una práctica que se hereda de padres a hijos, es un patrón que parece destinado a repetirse y sin posibilidad de extinción.

LA MARCHA POR LA JUSTICIA. – Por otra parte, el Colectivo Feminista Mujer Manglar, decíamos líneas arriba, convocó este miércoles 25 a la ciudadanía a participar en la Marcha por la Justicia, una movilización que busca hacer visible la voz de las víctimas de violencia vicaria, además de denunciar la violencia institucional y señalar la impunidad que prevalece en los casos de violencia feminicida.

La convocatoria tiene sustento, y lo proporcionan las cifras de víctimas; sobran razones para tomar las calles bajo esta bandera. El colectivo Mujer Manglar, advierte a la sociedad sobre el horizonte violento que se manifiesta en el estado.

El INEGI reportó en 2025 una tasa de 4.3 homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes femeninas en Tamaulipas durante 2025, precisando que no todas las muertes violentas de éstas, son clasificadas jurídicamente como feminicidios. Los municipios con casos que presentan mayor visibilidad y que documentan hechos y protestas, son Ciudad Madero, Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

De ahí que los colectivos feministas, especialistas y otros observadores locales, advierten que las cifras oficiales quizá no reflejan la totalidad de las muertes violentas por razones de género, debido a diferencias en la tipificación legal y al subregistro de denuncias.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos y familiares han exigido mayor celeridad en las investigaciones, tipificación adecuada de los delitos, prevención y ampliación de refugios. Por lo que respecta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, mantiene investigaciones abiertas bajo protocolos de feminicidio y reporta avances procesales y detenciones de presuntos responsables.

AMÉRICO DA BANDERAZO A OPERATIVO PAISANO 2026.- Este miércoles en Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya, puso en marcha el Operativo Especial de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos 2026, para lo cual contó con la participación del Instituto Nacional de Migración y autoridades de las corporaciones de seguridad, autoridades militares, aduanales y organismos encargados de la atención a viajeros.

Este gran dispositivo, tiene como propósito dar seguridad en el acompañamiento en el regreso de mexicanos que viven en el extranjero y vienen a su país durante la etapa invernal.

El mandatario tamaulipeco, dio el banderazo de inicio del Operativo Especial de Invierno, en el Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) de Reynosa. En el acto participan dependencias migratorias, corporaciones de seguridad, autoridades militares, aduanales y organismos encargados de la atención a viajero

También, asistieron los presidentes municipales, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Nuevo Laredo; Alberto Granados Fabila, de Matamoros, y Ernestina Perales Ortiz, de Camargo. Es larga la lista de autoridades que acudieron a este acto, con el que se formaliza un plan de acción y se asume el compromiso de apoyar cada uno, desde sus respectivas responsabilidades la recepción de nuestros paisanos.

APRUEBAN MIL 306. 4 MILLONES PARA VICTORIA 2027.- Esta suma representa poco más de 35 millones que el ejercicio fiscal del presente año, el cual ascendió a 1,271 millones 333 mil pesos. El Cabildo de Victoria aprobó por mayoría el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2027.

Son mil 306.4 millones de pesos que estarán orientados a fortalecer los programas, obras y servicios públicos en beneficio de las familias victorenses.

La propuesta, fue entregada previamente a los integrantes del Cabildo para su lectura y revisión, y presentada y sometida a consideración durante la octogésima segunda sesión pública ordinaria, celebrada este miércoles y presidida por el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Esta propuesta de inversión da prioridad a las necesidades de la comunidad, mediante la asignación de recursos a acciones y proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura urbana, fortalecer los servicios municipales y ampliar los programas de atención a la ciudadanía.

ENTREGA RECTOR 757 BECAS A ESTUDIANTES DE LA UAT. – Con ello

Reconoce el esfuerzo detrás de cada logro académico, “y llama a compartir lo aprendido para inspirar y transformar”. Esta aportación de la rectoría, es el compromiso con el que se reconoce el esfuerzo estudiantil, al mismo tiempo que contribuye a reducir la deserción escolar y fortalece la permanencia académica mediante una educación humanista e incluyente.

Así lo testifica el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, al encabezar la entrega simbólica de 757 becas correspondientes a los programas de Excelencia y Desempeño Académico, así como de Estímulo por Promedio Académico para hijos del personal académico sindicalizado.

El acto tuvo lugar en el Centro Universitario Victoria, con enlace virtual hacia las distintas sedes de la UAT en la entidad, en ese marco el rector hizo la entrega simbólica de estos apoyos correspondientes al periodo 2026-1, los cuales se distribuyen en 657 becas a la excelencia y al desempeño académico, (228 en la zona norte, 238 en la zona centro y 191 en la zona sur) para los niveles de licenciatura, técnico superior universitario y bachillerato.

Además de 100 becas de estímulo por promedio para hijos de docentes, asignadas en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT).