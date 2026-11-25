POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Nader, implicaciones jurídicas o políticas

El citatorio a Jesús Nader Nasrrallah, para comparecer durante tres diferentes días de la presente semana en calidad de imputado, por haber ejercido presuntamente atribuciones y facultades de manera ilícita, tiene más implicaciones políticas que jurídicas.

Lo más probable es que, el asunto no pase de un mero trámite, pero por lo pronto lo pone bajo la sombra de sospecha, en un conflicto que apenas alcanza 136 millones de pesos; una minucia al lado de otros recursos que andan extraviados, y cuando hay decenas de funcionarios que nadan en la abundancia de la prosperidad, cosechada durante esa y otras administraciones y no los tocan ni con el pétalo de una rosa.

El suceso llama la atención porque ocurre cuando el nombre de Chucho Nader volvió a sonar fuerte en Tampico, como la carta más viable del PAN para la alcaldía, y con muchas probabilidades de triunfo en las urnas.

Hay que dejar claro, que imputado, es una condición jurídica que señala a alguien como posible autor o partícipe de un delito dentro de un proceso penal. No significa que sea culpable, pero …

Para el ciudadano común, que desconoce la significación jurídica de imputado, lo asume como implicado o estar bajo sospecha, aunque no tenga mayor peso legal. Lo cual, no deja de ser negativo para Chucho y muy conveniente para sus adversarios políticos sobre todo cuando Acción Nacional parece encaminado a jugar en los próximos comicios con su carta más fuerte Jesús Nader Nasrrallah.

FISCALÍA NO BUSCA A TADDEI, NO HAY ORDEN DE APREHENSIÓN. – No es la primera vez que la autoridad investigadora deja ir a una “paloma” por falta de pruebas, nos referimos a diferentes casos, muy sonados y todos de orden político. Uno de ellos el extesorero de Tampico Carlos Castillo en los años 80´s, siendo alcalde Arturo Rodríguez, se fue “en grande”, era del dominio público su enriquecimiento inexplicable, pero no lo detuvieron por falta de pruebas.

O falta de voluntad política, porque Arturo Rodríguez tenía un problema de salud muy avanzado y murió siendo alcalde, y entre la condescendencia por su enfermedad y los buenos oficios del susodicho responsable de las finanzas, se dejó desaparecer gran parte de lo sustraído a las arcas.

Castillo fue posteriormente vinculado a investigaciones por presuntos desvíos y defraudación al Municipio, y nunca supimos si devolvió algo de lo robado o no. Pero el tema, es que al igual que el caso Taddei, fue ostensible la tolerancia o protección institucional al extesorero.

Ahora la Fiscalía General de la República, declara que no puede detener a la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ni a su cómplice, porque no hay pruebas para dictar orden de aprehensión. Tiene 15 carpetas de investigación abiertas, con lo que justifica que está trabajando, pero…sin resultados.

A estas alturas Taddei, ya pudo haberse hecho una cirugía plástica para crear otra identidad, y la historia no tendrá más implicaciones judiciales que una prolongada investigación en busca de pruebas. La realidad es que bastaría hurgar en sus cuentas bancarias, propiedades y demás elementos de valor, para detectar a partir de qué fecha le llegó la prosperidad, y requerir que justifique el origen de su capital.

MUNICIPIO MANTIENE APOYO A ESCUELAS DE VICTORIA. – Esta vez el apoyo fue para la escuela primaria Isabel Mata Alvarado a la que se dotó de una techumbre, creando así un espacio para el desarrollo de actividades deportivas, cívicas y culturales, para proteger a los escolares del impacto en calores extremos o la presencia de lluvias. Con esta obra se protegerá la salud de 800 integrantes de la comunidad escolar

El alcalde Eduardo Gattás Báez acompañado de su esposa Lucy de Gattás, inauguró la nueva techumbre en la escuela primaria mencionada y que se ubica en la colonia Lázaro Cárdenas. De esta manera no se verán obligados a suspender actividades deportivas, cívicas y culturales por efectos climáticos.

La obra inaugurada viene a proteger la salud de 800 integrantes de la comunidad escolar, de ahí las muestras de agradecimiento, que fueron patentadas por el director del plantel profesor Silvestre Reyes Ornelas y la alumna Karla Morales Limón, ellos agradecieron a las autoridades municipales por invertir en el futuro de Victoria.