Por: Raúl Terrazas Barraza

Buen Fin, datos cortos

Poco se ha dicho del impacto social que tuvo el Buen Fin de este año. Ni empresarios ni organizaciones civiles se han pronunciado al respecto, de manera que la teoría se impone a la práctica; es decir, por el tipo de planeación que tuvo, la promoción que se dio y el pago de una parte del aguinaldo por adelantado, podría precisarse que fue un éxito.

El movimiento en todas las ciudades y comunidades del país fue notorio y hubo comentarios en el sentido de que se alargara un día más para recuperar la indecisión del primer día. Todo quedó en comentario, porque tras los ofertones y la gastadera las cosas volverían a la normalidad.

La información, sin conferencias de prensa, aspavientos ni presunciones de los empresarios, es que en el país se vendieron 12 mil millones de pesos más que en 2025, un aumento del 10 por ciento. En este escenario, la medición de las cifras no es el punto principal; solo está la afirmación de más transacciones realizadas, más gente de compras, más comercios y un mayor importe de ventas.

Solo faltan los datos y saber el monto de las ventas nominales contra las reales. Siempre sucede que las variables de medición no van al parejo y eso reduce el impacto comercial predecembrino con miras a pasar una mejor Navidad.

Al escucharse que las ventas fueron mayores que el año pasado, pero que no se presentan cifras específicas, entra la duda y tendría que pensarse con cautela para tratar de entender a qué se refiere el hecho de haberse superado el dato de 2025, si se considera que nada tiene que ver el número de compras con el aumento del valor real de las ventas y la utilidad del comercio.

El dato de los 12 mil millones de pesos más, que equivalen al 10 por ciento por encima de las ventas de 2025, fue dado a conocer por la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas y, de entrada, no llegó al 15 por ciento previsto. En el entendido de que, aunque hubiese sido el mismo nivel del año anterior, como quiera es relevante que la gente salió de la cotidianidad para ver precios y pensar bien si invertir o no, con la certeza de que hubo miles que se endeudaron para 2027.

La publicidad, las promociones, los descuentos y que el Buen Fin anduviera de boca en boca generaron esa dinámica propia de la época y ubican la acción como una competencia con los gringos, quienes tienen su Viernes Negro para aprovechar las ofertas de tiendas y almacenes de todo tipo.

Sin datos claros, conferencias de prensa, pronunciamientos ni comentarios de satisfacción de las y los empresarios, el Buen Fin irrumpió para colocar a las y los ciudadanos en el inicio de la época de posadas, Navidad, Día de los Inocentes, Fin de Año y Santos Reyes.

Los otros

Con todas las broncas que traen en el Instituto Nacional Electoral, el proceso electoral federal y los estatales están a salvo y no habrá atraso en los compromisos para su organización. Al menos así lo cree Sergio Bernal Rojas, quien asegura además que las renuncias de funcionarios no impactarán el calendario electoral.

Las autoridades anticorrupción en todas sus instancias tienen que hacer su chamba con las personas que se presume están involucradas; sin embargo, eso jamás tendrá que ver con el compromiso del INE para cumplir paso a paso con el proceso electoral que permitirá a la ciudadanía votar para sustituir a las y los diputados federales de los 300 distritos y, junto con ellos, a quienes llegarán por la vía plurinominal.

El Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, acciona para verificar que todas las dependencias cumplan con el uso de los recursos que les fueron conferidos, en especial aquellos relacionados con obras públicas, insumos, materiales y, en general, las compras, ello con la finalidad de evitar subejercicios, dado que ese hecho habla mal de la administración.

El funcionario giró instrucciones para revisar las causas de retrasos, expedientes incompletos y falta de contratos o fianzas, con el objetivo de cubrir los compromisos de este año conforme a la programación presupuestal establecida.

La intervención de Finanzas supone determinar factibilidades para dar seguimiento a los procesos de compra, pagos y comprobaciones, aunque en el caso de recursos como los del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, estos permanecen vigentes hasta el inicio de abril debido a la naturaleza de las obras. Lo mismo ocurre con otras que, sin incurrir en retrasos, pueden concluirse al 31 de marzo.

Un evento de esos que calan hondo en los sentimientos de las personas fue organizado por el Sistema DIF que preside la doctora María de Villarreal, ya que promueve la inclusión de las personas con discapacidad visual.

Se trató de una exposición de cuadros vivientes, en cuya organización intervino la Escuela Camino de Luz y que se realizó en la Pinacoteca de Tamaulipas.

Como institución del DIF Tamaulipas, Camino de Luz brinda atención a personas con discapacidad visual y busca fortalecer su autonomía e inclusión social y laboral mediante talleres de emprendimiento y desarrollo de habilidades.

Las y los asistentes vivieron una experiencia sensorial ambientada en la Revolución Mexicana. Degustaron una cena de tres tiempos acompañada de sonidos, música y relatos que recrearon distintos momentos del movimiento armado de 1910, actividad que se complementó con la exposición de cuadros vivientes en la que las y los estudiantes representaron a distintos personajes de la época revolucionaria. Esta información coincide con el comunicado difundido por el Sistema DIF Tamaulipas.

En el DIF Tamaulipas siempre se marca la diferencia, porque el impacto de sus programas y eventos no solo cala por su alto sentido de humanismo, sino también por la transformación que generan en las y los ciudadanos al ser incluidos en actividades especiales que les permiten sentirse mejor.