Reconoce el esfuerzo detrás de cada logro académico y llama a compartir lo aprendido para inspirar y transformar

Ciudad Victoria, Tam.- 25 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de reconocer el esfuerzo estudiantil, reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia académica mediante una educación humanista e incluyente, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la entrega simbólica de 757 becas correspondientes a los programas de Excelencia y Desempeño Académico, así como de Estímulo por Promedio Académico para hijos del personal académico sindicalizado.

Durante el acto realizado en el Centro Universitario Victoria, con enlace virtual hacia las distintas sedes de la UAT en la entidad, el rector hizo la entrega simbólica de estos apoyos correspondientes al periodo 2026-1, los cuales se distribuyen en 657 becas a la excelencia y al desempeño académico (228 en la zona norte, 238 en la zona centro y 191 en la zona sur) para los niveles de licenciatura, técnico superior universitario y bachillerato; así como en 100 becas de estímulo por promedio para hijos de docentes, asignadas en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT).

En su mensaje ante estudiantes, familias y autoridades universitarias, Dámaso Anaya destacó el esfuerzo constante de su administración por multiplicar los estímulos educativos para que las y los jóvenes continúen su formación con altos promedios.

“Nosotros también hacemos siempre un esfuerzo por dar cada vez más becas y apoyos extraordinarios, para que ustedes se sientan fortalecidos. Siempre buscamos que tengan los apoyos suficientes para seguir estudiando. Gracias a los apoyos que estamos brindando, hemos reducido la deserción escolar en un 6 por ciento”, aseveró el rector.

Asimismo, señaló que el propósito de estas acciones es dotar al alumnado de las herramientas necesarias para alcanzar un alto nivel al concluir su carrera, exhortándolos a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la institución.

“Aprovechen las bondades que tiene la universidad, que son vastas, son muchas. Pues la beca viene a redondear el esfuerzo que ustedes realizan como estudiantes. Y al fin del día ¿qué queremos nosotros? Que ustedes sean excelentes profesionistas y que el día de mañana sean excelentes jóvenes que apoyen mucho al desarrollo del municipio, del estado o del país”, expresó.

Por su parte, el Director General de Servicios Escolares, Jesús Gerardo Delgado Rivas, destacó que la asignación de becas a la excelencia y al desempeño académico registró un incremento superior al 25 por ciento respecto a 2023, subrayando que detrás de cada promedio sobresaliente se encuentra también el respaldo incondicional de madres y padres de familia. En tanto, el secretario general estatal del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco, reconoció la sinergia entre la administración central y el gremio docente para consolidar prestaciones que benefician directamente a la comunidad universitaria y sus familias.

Con políticas de inclusión, apoyo económico y excelencia educativa que impactan directamente en el bienestar de las familias tamaulipecas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su vocación social y su liderazgo en la educación superior.