Aldama, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- Como parte de la gira estatal del programa Nutrimar Común, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo la entrega de 900 kilogramos de pescado en el municipio de Aldama, beneficiando directamente a familias de cinco comunidades.

Personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por Jorge de Jesús Montagnier Mendoza, supervisó y verificó la entrega de este producto pesquero destinado a las familias de las comunidades de Paso Hondo, Adolfo López Mateos, Benito Juárez, El Rosal y Las Negritas.

A través de Nutrimar Común, el Gobierno del Estado impulsa la comercialización de la producción pesquera local y fortalece la economía de las familias de las comunidades ribereñas, al mismo tiempo que facilita el acceso a alimentos nutritivos, frescos y de calidad.

Sabemos que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sector pesquero, generar mejores oportunidades para quienes dependen de esta actividad y acercar los productos del mar a más familias tamaulipecas.

Con esta jornada, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda su compromiso con el bienestar de las familias, el desarrollo productivo de las comunidades y la promoción de una alimentación saludable, mediante acciones que reconocen e impulsan la importancia de la actividad pesquera en Tamaulipas.

Durante esta importante entrega también estuvo presente la presidenta municipal de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal, quien agradeció el apoyo del programa Nutrimar Común, que hace llegar el gobernador Américo Villarreal Anaya a los habitantes de las comunidades vulnerables del municipio.