Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la secretaria de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, impartió la plática “Importancia de conmemorar el 25 de noviembre, Día Naranja”, a estudiantes de la Universidad La Salle Victoria, como parte de la jornada “Comunidad Segura: Educar para la Paz”.

Durante el encuentro, realizado en el Auditorio Campus Salud, la titular destacó la importancia de mantener visible esta problemática, identificar los distintos tipos y modalidades de violencia, así como reconocer que esta también se manifiesta en los entornos estudiantiles.

Asimismo, recordó que las mujeres no están solas y que cuentan con la Secretaría de las Mujeres para recibir servicios gratuitos de atención, orientación y asesoría. También dio a conocer la Línea de las Mujeres 079, opción 1, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, así como los servicios de las Casas Violeta y el Refugio ubicado en Ciudad Victoria, que brindan protección y atención a mujeres en situación de violencia.

Finalmente, destacó que reconocer las distintas manifestaciones de violencia y dejar de normalizarlas es fundamental para avanzar en su prevención y lograr que más mujeres puedan vivir libres.