Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipecos en la Ciudad del smog

A inicio de esta semana, en la Ciudad de México, mejor conocida como la Ciudad del smog, se llevaron a cabo dos importantísimas reuniones de Morena en el Hotel Courtyard by Marriott Mexico City Revolución, donde por ahí se vieron algunos tamaulipecos muy activos.

Primero participaron las y los presidentes estatales del partido, como la de Tamaulipas representado por la maestra Lupita Gómez. En la otra estuvieron presidentes de los Congresos Locales de Morena, entre ellos, el diputado Reynosense Humberto Prieto Herrera.

Y de buena fuente nos informaron que estas reuniones están relacionadas y enfocadas con el proceso electoral de 2027, por lo que hay que indagar a ambos de que fue lo que se trató por allá para comentarlo.

Por cierto, en la concentración también se vio al líder migrante Román Bock. ¿Qué estaría haciendo? Quién sabe… queda la incógnita. Habrá que preguntarle. Lo que si es cierto, es que anda haciendo amarres para su proyecto político y va bien. Que va por la pluri.

NOTAS CORTAS

1.- Porque sin información no hay transformación. Juany Carmona visitó a las familias de la Sierra de Llera para compartir el periódico informativo de las mujeres; acercando herramientas y derechos a cada hogar. La jornada estuvo acompañada de una gestión pensada en los más pequeños: la llegada de Brincolandia, llenando de juegos, sonrisas y convivencia a las niñas y niños de la comunidad. ¡Seguimos sumando esfuerzos por nuestra gente! Así va Juany Carmona viento en popa rumbo al 2027.

2.- Ivonne Ponce no le afloja al ritmo en Güemez, así recorre comunidad tras comunidad como parte de sus actividades para buscar la Coordinación Municipal de Morena. Saluda a vecinos casa por casa, puerta por puerta, con el pueblo y para el pueblo. Entrega ejemplares de Regeneración y escucha comentarios de familias, mientras se acercan las encuestas que definirán a quienes ocuparan las coordinaciones municipales. E Ivonne va a arriba, porque la transformación no se construye desde un escritorio, sino en el territorio, de frente al pueblo, con cercanía, respeto y compromiso.

3.- En Padilla, la Dra. Roxana Castillo sigue con paso firme y dice: Seguimos cerca de nuestra gente, porque la transformación se construye en territorio, con trabajo y paso firme. Vamos de frente, siempre con la verdad y el compromiso de seguir escuchando y caminando junto a nuestra gente. Esa es la meta y las encuestas nos favorecen, agregó.

4.- Para cerrar: ¡Trabajo mata grilla en Güémez!

Mientras unos se dedican hacer grilla barata, el alcalde Güemense, José Lorenzo Morales Amaro sigue enfocado en el trabajo por el municipio. Los hechos y los resultados son los que deben hablar por cualquier administración. La ciudadanía necesita obras, atención, compromisos cumplidos y acciones que se reflejen en cada comunidad. Porque al final, la mejor carta de presentación es el trabajo que se realiza por el municipio.

En pocas palabras, cuando alguien habla mal de alguien, habla mal de sí mismo, resaltando que al alcalde le gusta el “fair play”, el juego limpio.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco