De la cuera al mezcal entre otros, riqueza artesanal de Tamaulipas

-Manos de artesanas y artesanos que, a través de sus productos, narran historias, resguardan tradiciones y dan forma a la identidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- Tamaulipas brillará en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos con una muestra excepcional de su producción artesanal, sabores auténticos y el talento de sus municipios a través de sus artesanas y artesanos.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que en el encuentro que se realiza a partir de mañana jueves y hasta el 29 de noviembre, en la Expo Tampico, las y los visitantes podrán descubrir la diversidad de productos elaborados por manos tamaulipecas, desde alimentos tradicionales, hasta piezas únicas que reflejan la identidad del estado.

La entidad aprovecha esta plataforma nacional para exhibir no solo la riqueza de sus dos Pueblos Mágicos, Tula y Mier, sino también el trabajo de artesanos, emprendedores y productores de diversas regiones.

Estas ofertas invitan a recorrer con el paladar la variedad gastronómica y artesanal que caracteriza al estado, y que permite llevarse un pedazo del estado a casa.

Un apartado especial son los productos artesanales elaborados por personas privadas de su libertad en centros de Tamaulipas, piezas, hechas con dedicación en talleres de capacitación, incluyen artículos de madera, cuero, palmilla y otros materiales, y constituyen una muestra del talento y el esfuerzo de reinserción social que realiza el Gobierno de Tamaulipas, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Indicó que cada uno de estos productos refleja la creatividad y el oficio de artesanos y emprendedores tamaulipecos que combinan tradición con innovación, juntos forman un mosaico de opciones que van desde lo utilitario hasta lo decorativo y gastronómico.

El mezcal tamaulipeco ocupa un lugar protagónico entre las bebidas y destilados, elaborado con agaves locales en regiones con denominación de origen y técnicas tradicionales.

Tamaulipas llega al Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos con una propuesta integral que celebra su amplia riqueza artesanal, donde los visitantes encontrarán en cada stand una invitación a conocer, degustar y apoyar lo auténticamente tamaulipeco, reafirmando que el estado tiene mucho que ofrecer al México de los Pueblos Mágicos.