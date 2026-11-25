Como parte de los 16 Días de Activismo contra las Violencias de Género, se llevó a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria del SIPASE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, se llevó a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SIPASE), de manera virtual desde las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres, donde se aprobó el Programa Integral 2026-2028, informó la secretaria de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca.

“Con estas acciones, a través del SIPASE se continúa coordinando esfuerzos institucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en Tamaulipas”, señaló Benavides Villafranca.

En la sesión también se presentaron los avances del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), relacionados con la integración y actualización de la información, señaló la titular de la Secretaría de las Mujeres.

Participaron representantes de la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Sistema DIF Tamaulipas, así como titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y de los Sistemas DIF Municipales.