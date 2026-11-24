Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- Con la finalidad de cuidar la salud de las y los estudiantes, en especial de los más pequeños, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) emitió una serie de recomendaciones a madres y padres de familia y tutores, ante las bajas temperaturas que se registrarán durante la temporada otoño-invierno.

Con base en la información publicada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con motivo del frente frío número 8 que cruza el estado, la dependencia educativa señaló que durante la tarde y noche del martes entrará a territorio estatal un refuerzo de aire frío, lo que ocasionará un mayor descenso en las temperaturas.

De acuerdo con este reporte, las temperaturas mínimas para la noche del martes oscilarán entre 10 y 12 grados para la región fronteriza, serán de 12 grados para la zona centro y de entre 15 y 16 grados para la región sur. Además, se prevén probabilidades de lluvia de entre el 20 y el 50 por ciento.

Sin embargo, las temperaturas más bajas se registrarán durante la tarde y noche del miércoles, con mínimas de 6 grados para Nuevo Laredo, 8 grados para Reynosa y Matamoros, 10 grados para Victoria, 12 grados para El Mante y 15 grados para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

La SET reiteró que, cuando la temperatura se encuentre entre los cero y los cinco grados, quedará a consideración de las familias enviar a sus hijas e hijos a la escuela y que, en caso de que el termómetro descienda hasta los cero grados, se suspenderán automáticamente las clases.

Ante las contingencias meteorológicas con motivo de la próxima temporada invernal, el Gobierno de Tamaulipas, bajo la dirección del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, reitera su compromiso de resguardar la integridad física y la salud de niñas, niños, jóvenes y del personal educativo, de apoyo y asistencia a la educación de las escuelas, por lo que invita a las y los tamaulipecos a mantenerse informados mediante los canales oficiales sobre las recomendaciones y actualizaciones en materia climatológica.