POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Sheinbaum pone el ejemplo, al transparentar su aguinaldo

Ya huele a Navidad y a aguinaldo. Hay quienes ese recurso ya lo tienen destinado para pagar adeudos, o para cubrir los gastos de mantenimiento de casa y vehículo, sea como fuere, es un extra, esperado con cierta ilusión, eso si usted es un asalariado o burócrata, que estará recibiendo 15 días, más los días acumulados por antigüedad. Pero como en todo en esta vida, hay niveles, de ahí que en la alta burocracia se otorgan 40 días desde el arranque de la carrera en el servicio público.

Las gratificaciones van desde la asignada a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene un paquete bruto de 387 mil 332 pesos, con lo que cerrará este año; y provienen de los 105 mil 258 mil pesos de aguinaldo calculado sobre su sueldo base; a los que se agregan 287 mil 74 pesos etiquetados como “gratificación de fin de año”.

La presidenta Sheinbaum, pone el ejemplo sobre la transparencia de los ejercicios presupuestales, y no hace excepción sobre sus remuneraciones. Es lo correcto, aunque inusual, porque sus antecesores y demás funcionarios y gobernantes lo ocultan, cuando no debieran, puesto que es algo que se gana de manera legítima.

Por cierto, en este ejercicio de transparencia, detectamos que la titular del Poder Ejecutivo gana al mes 12 pesos más que un senador, es mínima la diferencia y las responsabilidades y presiones son mayores en el Palacio Nacional, que en el Poder Legislativo.

Por otra parte, en Tamaulipas la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, su información se reduce a reportar el ejercicio de poco más de 4 mil millones de pesos, destinados a cubrir sueldos, aguinaldos y prestaciones de fin de año para 15 mil 600 trabajadores activos de la administración estatal. Pero sin detallar el monto que recibirá el gobernador Américo Villarreal Anaya, o de manera general las gratificaciones de los secretarios de gabinete.

Sabemos que el argumento es que la información está en el portal, y así es, pero no está a la vista, y no es accesible para el ciudadano común, sólo para quienes tienen conocimientos de digitalización.

Asimismo, todos los integrantes del Poder Ejecutivo Estatal, tienen derecho a un aguinaldo, la verdad, no vemos porque en tiempos de la “transparencia”, y con el ejemplo que da la presidenta de México, se oculte esta información.

TIJERETAZO AL AGUINALDO JUDICIAL. – Por su parte, en el Poder Judicial se sintió la tijera de la reforma aplicada en el presupuesto de este año. De ahí que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sufrieron un “tijeretazo” importante, ya que de 584 mil 596 pesos brutos de aguinaldo que cobraban, ahora con el nuevo tabulador salarial, sólo recibirán 376 mil 961 pesos.

Los que se van pandos, son los señores diputados federales, porque recibirán 147 mil 438 pesos, sin pagar impuestos al SAT. No, no están evadiendo ningún pago, sólo se dejan querer; se aprobó una partida extra de 67 mil 785 pesos por cada uno de ellos para que no les descuenten lo que corresponde a impuestos. El presupuesto de la Cámara de Diputados da para eso y para más.

Para los pobres mortales, que perciben un salario mínimo mensual vigente en 2026, que es de 9 mil 451 pesos con 20 centavos, en un mes de 30 días, su aguinaldo es el equivalente a 15 días; pero si labora en la Zona Libre de la Frontera Norte, su percepción debe ser de 13 mil 226 pesos con 10 centavos, también en un mes de 30 días y cuyo aguinaldo también equivale al 50 % de esa suma

GOBERNADOR DESTACA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. – Este lunes 23 de noviembre el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya tuvo una agenda muy activa, donde destacaron entre otras actividades, la firma de un convenio de colaboración en materia de seguridad pública, democracia, defensa e inteligencia con la UNAM a través de su Seminario Universitario de Estudios. De esta manera se propone impulsar la capacitación, la investigación académica y el diseño de estrategias basadas en evidencia.

En su participación durante un congreso celebrado en esta ciudad capital, Américo Villarreal resaltó los resultados de la estrategia de seguridad y anunció una colaboración académica con la UNAM con quien protocolizó un acuerdo en materia de seguridad pública, democracia, defensa e inteligencia a través del Seminario Universitario de Estudios de la máxima casa de educación del país.

El acuerdo busca impulsar la capacitación, la investigación académica y el diseño de estrategias basadas en evidencia.

También este día el Gobernador anuncia apoyos para estudiantes de Tamaulipas, se trata de transporte para acercar a los jóvenes a sus planteles educativos.

En otra actividad el mandatario entregó 174 prótesis y aparatos funcionales que serán de gran ayuda para personas con capacidades diferentes de 27 municipios. Responde así a las necesidades detectadas por el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María S. de Villarreal, quien lo acompañó en esta parte del programa que incluyó la inauguración de un nuevo tanque terapéutico para hidroterapia (con capacidad para unos 640 pacientes al mes) y cinco cubículos de terapia física en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

EN MATAMOROS SE ABREN ESPACIOS A EMPRENDEDORES. – El alcalde Alberto Granados y la presidenta del DIF Municipal, Anita de Granados vienen impulsando actividades que fomenten la convivencia familiar y el comercio local, ambos estuvieron presentes en la tercera jornada del Mercadito, cuyas actividades fortalecen el comercio matamorenses y la convivencia familiar

El escenario fue el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, un espacio que continúa abriendo oportunidades para los comerciantes y emprendedores locales. En esta ocasión participaron 120 expositores, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos, entre ellos plantas, alimentos, bisutería, ropa, libros, flores, juguetes y diversos artículos.

Estas actividades fortalecen la economía de las familias emprendedoras, generan nuevos espacios para la comercialización de sus productos y propician puntos de encuentro y convivencia para las familias matamorenses.

GATTÁS LLEVA APOYOS ALIMENTARIOS A LA ZONA RURAL. – El alcalde Lalo Gattás, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Lucy de Gattás, realizaron una jornada de trabajo por la zona rural de Victoria, a través de la cual, entregaron apoyos alimentarios y convivieron con familias del campo, en el marco de la celebración del 89 aniversario de fundación del ejido San Juan y el Ranchito.

En el ejido El Olivo hicieron la entrega de 740 despensas del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, con la cual contribuyen a la alimentación y bienestar de los hogares de esta comunidad rural. En esa ocasión, la señora Lucy de Gattás, ratificó el compromiso del DIF Victoria, de mantener una atención cercana y hacer llegar los programas asistenciales a quienes más lo necesitan.

Y dejó la seguridad de que en el DIF Victoria, tienen aliados que trabajan para que los programas y apoyos lleguen a sus hogares”; en seguida, reconoció el respaldo de la Dra. María de Villarreal y del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsores de este programa.

Posteriormente, el alcalde y la presidenta del DIF se trasladaron al ejido San Juan y el Ranchito, ahí participaron en la celebración del 89 aniversario de su fundación y disfrutaron junto a sus habitantes de un festival artístico.