Palmillas es electrificado al 100% con la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Ejido El Tejocote

– La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, con el apoyo de Protección Civil del Estado, se trasladó en helicóptero al Ejido El Tejocote para cumplir con la meta de electrificación al 100%

Palmillas, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- Con trabajo en territorio y con la suma de voluntades para cumplir la meta instruida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para que todas las familias de Tamaulipas cuenten con el acceso a la energía eléctrica, la Secretaría de Desarrollo Energético realizó las últimas instalaciones de sistemas fotovoltaicos en el ejido El Tejocote, del municipio de Palmillas.

El equipo operativo de la SEDENER, liderado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y contando con la ayuda de Protección Civil de Tamaulipas, se trasladó en helicóptero hasta el ejido para realizar los trabajos que permitieron llevar el servicio eléctrico a los últimos hogares pendientes de electrificación en el municipio.

Por las dificultades del terreno, fue necesario aterrizar a dos kilómetros de distancia de las viviendas a electrificar, por lo que el equipo de la SEDENER se trasladó caminando y cargando los paneles solares, herramientas y equipos necesarios para concretar la instalación.

El titular de la SEDENER, Ángel Jiménez, destacó que de esta forma se da un avance a la justicia energética en Tamaulipas, llevando la igualdad de oportunidades, desarrollo y mejores condiciones de vida para las familias del estado.

“Los beneficiaros de este ejido han pasado toda su vida sin tener acceso a la energía eléctrica, aquí hay personas con más de 70 y 80 años, por lo que hoy, con el programa que impulsa el gobernador, tendrán esta oportunidad para una vida con luz”, agregó.

“Esta región nos recibió con mucha alegría y también pasamos una noche bastante fría, pero este es un trabajo que se hace dentro de la SEDENER, con las y los compañeros que están certificados para poder hacer estas instalaciones, y con todas las personas que han querido colaborar con nosotros en el programa que lidera el gobernador, Américo Villarreal”, finalizó.

Con estas acciones, la SEDENER seguirá con los trabajos en los siguientes municipios para que, al finalizar la administración del gobernador, Tamaulipas se encuentre 100% electrificado, hoy podemos informar al gobernador y al pueblo de Tamaulipas que Palmillas está 100% Electrificado.