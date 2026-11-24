Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- Hay que vacunarse, vienen descensos importantes de temperatura y les recuerdo que se están aplicando las dosis correspondientes para influenza y para COVID-19 con las vacunas Pfizer y Moderna, las cuales protegen contra la nueva cepa de este padecimiento”, dijo el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, en entrevista previa a los honores a la bandera.

Informó que se tiene un avance de aplicación de la vacuna contra influenza del 34 por ciento y un 22 por ciento de COVID-19, asimismo, se han registrado 46 casos de COVID y 4 lamentables defunciones, por lo que insistió en que la población acuda a las unidades de salud a aplicarse estos biológicos que son gratuitos, seguros y eficaces.

En lo referente a que México no tendrá la certificación como país libre de sarampión, Tamaulipas se mantiene sin casos de esta enfermedad y, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se seguirá reforzando la estrategia de vacunación en niñas, niños, adolescentes y personas que no cuenten con su esquema completo de vacunación; también se mantendrán los cercos epidemiológicos en las localidades de riesgo, señaló.

En la entrevista, destacó que del 26 de noviembre al 17 de diciembre de este año, se llevarán a cabo las Ferias de Salud en los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, en las que se concentrarán los diferentes programas y se promoverán alternativas de atención médica, orientación y prevención de enfermedades.

En lo referente a los 430 Consultorios Universales de Salud que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene programados instalar en Tamaulipas, Guerrero Morales detalló que en una primera etapa serán habilitados 109 unidades de este tipo en 2027.

“Tenemos una meta de 430 Consultorios Universales de Salud, pero a partir del próximo año se habilitarán 109 en 10 de los 43 municipios del estado, y será en diciembre de este año que llegarán los insumos y mobiliario correspondientes para su instalación”, puntualizó el secretario de Salud, previo a los honores a la bandera que se llevaron a cabo en la Universidad Politécnica de esta ciudad, en la que se conmemoró el 20 aniversario de su fundación.