-Con seguridad, infraestructura, conectividad y la calidez tamaulipeca, el estado está listo para seguir haciendo historia

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- El momento ha llegado. A pocas horas del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, Tamaulipas se prepara para deslumbrar con folclor, medicina tradicional, cocina tradicional, artesanías, citas de negocios, conferencias, paneles y callejoneada en la Gran Fiesta de México, que se vivirá en Expo Tampico del 26 al 29 de noviembre, porque si México está de moda, Tamaulipas, seguro te enamora.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, presentaron el programa de este gran evento que reunirá la magia de los 177 Pueblos Mágicos del país.

Hernández Rodríguez agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por haber levantado la mano y traer este encuentro que fortalece a Tamaulipas como destino seguro, con infraestructura de primer nivel y conectividad, listo para recibir a miles de visitantes.

Durante cuatro días, el programa será intenso y vibrante, con actividades de folclor, medicina tradicional, gastronomía, artesanías y conferencias.

El jueves habrá una conferencia magistral a las 13:30 horas, de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, mientras que el viernes se abrirá el área gastronómica, se realizarán citas de negocios y se presentará un panel sobre cocina tradicional mexicana, casos de éxito en turismo y destinos funcionales e incluyentes.

El sábado 28 será el gran momento: el Récord Guinness de la Cuera Tamaulipeca en el Pueblo Mágico de Tula, con el evento “Encuérate en Tula”, que incluirá pasarela de cueras, husonguera, callejoneada y mucho más para toda la cadena de valor de esta industria icónica.

Por su parte, Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico, destacó que los asistentes al Encuentro Nacional contarán con 72 puntos de interés en el Centro Histórico de Tampico, además de las 11 Rutas Turísticas ya establecidas.

También señaló que habrá un programa alterno en escenarios públicos municipales que incluirá presentaciones de saxofón, huapangos, la Banda Municipal, la Orquesta Sinfónica y bailes populares, entre otros.