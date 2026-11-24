Ciudad Victoria, Tam.- 24 de noviembre de 2026.- Con el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado al deporte formativo y a la proyección global de su comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concretará un hecho histórico al participar por primera ocasión con selecciones oficiales de la Liga Universitaria de Futbol Infantil y Juvenil Copa UAT en una competencia internacional.

Tras recibir el abanderamiento oficial por parte de autoridades universitarias, la delegación emprendió su viaje este martes 24 de noviembre rumbo a Estados Unidos para representar a la máxima casa de estudios de Tamaulipas en la 15.ª edición de la Copa Rayados Internacional, certamen organizado por el Club de Fútbol Monterrey Rayados y Premier Soccer Services, que se celebrará del 25 al 29 de noviembre de 2026 en The Woodlands y Houston, Texas.

La delegación está integrada por tres selectivos de la Liga Copa UAT, los cuales figuran en los registros oficiales del certamen bajo la identidad institucional de Correcaminos UAT. Durante la fase de grupos, que se disputará del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre en complejos deportivos de Houston y The Woodlands, las escuadras universitarias sostendrán doce encuentros frente a fuerzas básicas de la Liga MX, clubes de la MLS y academias de alto nivel competitivo de Estados Unidos, México y Centroamérica, incluyendo filiales de circuitos como MLS Next y ECNL, entre ellas FC Dallas Youth, Houston Select FC, Bayern Nuevo León, Houstonians FC y FC Westlake.

Con esta participación en el extranjero, la Universidad Autónoma de Tamaulipas consolida los procesos de detección de talento y formación integral impulsados desde la Liga Copa UAT, vinculando el desarrollo deportivo de la niñez y juventud tamaulipeca con escenarios competitivos de alcance internacional que fortalecen la proyección institucional en el ámbito global.