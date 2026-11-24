Ciudad Victoria, Tamaulipas..- Noviembre 24 de 2026.- Con acciones de supervisión, atención ciudadana, regulación y capacitación, la Subsecretaría de Transporte Público mantiene una labor permanente para mejorar las condiciones del servicio y atender las necesidades de movilidad de las y los tamaulipecos, informó el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo.

El funcionario destacó que, bajo la directriz del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja en una estrategia integral que contempla la atención a concesionarios y personas operadoras, el seguimiento de trámites administrativos, la vigilancia de las unidades en circulación y la coordinación con distintas instituciones para ofrecer un servicio más ordenado, seguro e incluyente.

Como parte de estas actividades, explicó que se realizan inspecciones en diferentes municipios para verificar la documentación de las unidades, licencias de conducir, tarjetas de circulación, pólizas de seguro y condiciones físico-mecánicas, además de revisar el cumplimiento de rutas, frecuencias y horarios autorizados.

En cuanto a los resultados de las delegaciones regionales, señaló que en Reynosa se supervisaron siete unidades de la ruta 29 Vista Hermosa, de las cuales dos fueron inhabilitadas temporalmente por incumplir los lineamientos establecidos. En Matamoros se verificaron 38 unidades de las rutas 7 Infonavit–Buenavista y 1 Sección 16–Puerta México; mientras que en Ciudad Mante se inspeccionaron 47 unidades. En la zona conurbada se revisaron otras 33 unidades de las rutas 9 Pereño–El Caracol y 21 Plaza Allende–El Pereño.

Respecto a la profesionalización del sector, Núñez Montelongo resaltó la capacitación realizada el 13 de noviembre, dirigida a operadores de las modalidades de ruta-sitio y plataformas digitales, impartida por el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODIS), a través de Alberto Molina Terrazas. Esta actividad permitió abordar temas de inclusión, accesibilidad y atención adecuada a las personas con discapacidad.

También destacó las acciones de atención a usuarios, concesionarios y organizaciones transportistas, así como el seguimiento a solicitudes, reportes e inconformidades relacionadas con la cobertura, frecuencia y operación de las rutas. De igual manera, se mantiene la orientación y gestión de registros para quienes prestan servicios mediante plataformas digitales como Uber y DiDi.

En materia de movilidad incluyente, mencionó la coordinación para brindar transporte adaptado a personas con discapacidad y sectores prioritarios, además de la entrega de un autobús adaptado en el municipio de Ciudad Madero, en colaboración con el Sistema DIF Tamaulipas.